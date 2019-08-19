Πρωτοφανές περιστατικό στα Χανιά: Ναυαγοσώστης έβγαλε από το νερό γυναίκα που ήθελε να πεθάνει!

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Χάρη στην άμεση επέμβαση ενός ναυαγοσώστη απετράπη την τελευταία στιγμή το απόγευμα της Δευτέρας μία απόπειρα αυτοκτονίας σε παραλία της Αγίας Μαρίνας, στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μία 50χρονη Νορβηγίδα, λίγο πριν τις 17.00, κολύμπησε μέχρι ενός σημείου στη θάλασσα και στη συνέχεια έβαλε το κεφάλι της μέσα στο νερό με στόχο να το κρατήσει όσο χρειαστεί για θέσει τέλος στην ζωή της.

Ο ναυαγοσώστης μόλις αντιλήφθηκε την λουόμενη, έσπευσε και έσωσε την τελευταία στιγμή την παρ’ ολίγον αυτόχειρα, που ήταν σε κατάσταση μέθης.

Μάλιστα αφού έβγαλε την τουρίστρια στην παραλία, σώα και αβλαβή εκείνη αντί να ευχαριστήσει τον «φύλακα άγγελό» της, σήκωσε με τις βρισιές της την παραλία στον πόδι, λέγοντας παράλληλα στον έκπληκτο ναυαγοσώστη «θέλω να πεθάνω, δεν έπρεπε να με σώσετε… Δεν με αγαπάει κανείς».