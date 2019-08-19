«Σκότωσα ένα τετράχρονο παιδάκι, βοήθησέ με»: Χωρίς τέλος οι τηλεφωνικές απάτες (και) στην Κρήτη

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Μία σειρά από κρούσματα απόπειρας εξαπάτησης καταγράφηκε στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες με υποψήφια θύματα, ανυποψίαστους πολίτες. Στο πρώτο, μία γυναίκα έντρομη απάντησε σε τηλεφώνημα αγνώστων, για να μάθει ότι «ο γιος της σκότωσε με το αυτοκίνητό του ένα 4χρονο παιδί».

Σύμφωνα με την περιγραφή που έκανε η ίδια στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, στο τηλέφωνο της μίλησε ένα άτομο που παρίστανε τον αστυνομικό. Το άτομο αυτό την ενημέρωσε ότι ο γιος της τραυμάτισε θανάσιμα ένα 4χρονο παιδί και ότι θα πρέπει να δώσει χρήματα προκειμένου να γλιτώσει.

Στη συνέχεια, ο «αστυνομικός» ζήτησε να μιλήσει με κάποιον άλλον από το σπίτι. Το τηλέφωνο πήρε ο σύζυγός της γυναίκας ο οποίος άρχισε να κάνει διάφορες ερωτήσεις στον δήθεν αστυνομικό. Τότε στο τηλέφωνο μίλησε ένας άλλος άνδρας ο οποίος κλαίγοντας, παρίστανε τον γιο του και ο οποίος, όπως περιγράφει η ακροάτρια, ζήτησε από τον «πατέρα» του να πάει στο ΑΤ όπου κρατείται, κρατώντας μαζί του χρήματα γιατί χτύπησε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε, ένα παιδάκι τεσσάρων ετών.

Όταν οι επιτήδειοι αντιλήφθηκαν ότι ο «πατέρας» κατάλαβε πως πρόκειται για απατεώνες, έκλεισαν το τηλέφωνο.

Την σταμάτησε στο δρόμο

Εκτός από το παραπάνω περιστατικό, για το οποίο έχει ενημερωθεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, καταγράφηκαν τρία ακόμη και μάλιστα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με άλλη ακροάτρια που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, ένας καλοντυμένος κύριος την σταμάτησε στο δρόμο όταν εκείνη γυρνούσε από τη λαϊκή. Της είπε ότι ο γιος της, μάλιστα της ανέφερε και το όνομά του το οποίο πράγματα ήταν αυτό, του είχε ζητήσει να του φέρει κάποια πράγματα και πως «η μητέρα μου θα σε πληρώσει»

Την έπεισε να πάνε στο σπίτι της προκειμένου να αφήσει τα πράγματα. Όταν όμως πήγαν, ο επίδοξος απατεώνας δεν κρατούσε τίποτα μαζί του. Η μητέρα και παρ’ ολίγον θύμα απάτης, ζήτησε να πάρει τον γιο της τηλέφωνο προκειμένου να επιβεβαιωθεί για όλα αυτά. Ο καλοντυμένος κύριος, πρόλαβε και εμπόδισε την γυναίκα από το τηλεφώνημα λέγοντας ότι θα το κάνει ο ίδιος από το κινητό του τηλέφωνο.

Όταν δήθεν έκλεισε το τηλέφωνο με τον γιο της, της είπε ότι θα πρέπει να του δώσει 150 ευρώ και πως τα πράγματα θα τα έφερνε αργότερα ένας συνεργάτης του.

Η μητέρα και υποψήφιο θύμα, αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απατεώνα και όταν του ύψωσε τον τόνο της φωνής της, εκείνος έγινε καπνός!

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να καταγγέλλουν οποιοδήποτε περιστατικό απόπειρας ή τετελεσμένης εξαπάτησης.

Πηγή: ekriti.gr