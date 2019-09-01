Με το «δεξί» η εθνική στο Μουντομπάσκετ – «Καθάρισε» 85-60 το Μαυροβούνιο

Συγκέντρωση, αποφασιστικότητα, ενέργεια, άμυνα, πολυφωνία στην επίθεση, κυριαρχικό μπάσκετ και θέαμα συνέθεσαν μία ιδανική πρεμιέρα και μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο, 85-60, για την εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

Μόνο λίγα λεπτά χρειάστηκαν οι παίκτες του Θανάση Σκουρτόπουλου για να ξεπεράσουν το… μούδιασμα και να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Μετά το 17-9 της 1ης περιόδου, έκαναν επιμέρους σκορ 25-7 στη 2η περίοδο και έφτασαν τους 30+ πόντους, με πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Πρίντεζη (16π.).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (10π., 7ρ.) έκλεβε μπάλες και… κάλπαζε σε coast to coast τελειώνοντας αιωρούμενους από τη στεφάνη τις φάσεις, υποχρεώνοντας τους Κινέζους φιλάθλους στο “Gymnasium of Youth Olympic Games Sports Park” της Νανζίνγκ σε επιφωνήματα ενθουσιασμού.

Ο … MVP όμως ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης, με 15 πόντους, το ένα κάρφωμα μετά το άλλο, 9 ριμπάουντ και 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Γεμάτος αυτοπεποίθηση όσο ποτέ ήταν ο άξιος αντικαταστάτης του αρχηγού Γιάννη Μπουρούση που τελείωσε με 12 πόντους το παιχνίδι, με 2/4 τρίποντα και 5 ριμπάουντ. Οι Βούτσεβιτς και Πόποβιτς με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα ήταν οι κορυφαίοι του Μαυροβουνίου.

Επόμενος αντίπαλο της Ελλάδας είναι η Βραζιλία την Τρίτη (3/9, 15:00), ενώ το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία που ηττήθηκε από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα στις 11:00 την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 17-9, 42-16, 63-38, 85-60

Σκουρτόπουλος: Πρέπει γενικά να έχουμε υπομονή

«Πρώτο βήμα σε έναν πολύ μεγάλο δρόμο. Είχαμε καλή συγκέντρωση, παίξαμε μία δυνατή ομάδα και ας μην φαίνεται αυτό στο σκορ. Δουλέψαμε καλά στην άμυνα και στη συνέχεια κάναμε αυτό που έπρεπε και στην επίθεση. Μπορέσαμε να ανοίξουμε και το rotation και τώρα κοιτάμε το ματς με την Βραζιλία που θα είναι και το ντέρμπι του ομίλου», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της Εθνικής στην κάμερα της ΕΡΤ, προτού προσθέσει: «Η άμυνα είναι η βάση μας, γιατί από εκεί θα τρέξουμε και στο γήπεδο, χωρίς να προλάβουν να οργανωθούν οι αντίπαλοί μας. Δουλεύουμε σκληρά, είχαμε άγχος στην αρχή, το είδαμε και στην προπόνηση. Ήταν το άγχος της πρεμιέρας, αλλά θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι στη συνέχεια. Η Βραζιλία είναι καλή ομάδα, μπορεί να σκοράρει. Είναι έμπειροι, έχουν καλούς παίκτες. Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό και να είμαστε σοβαροί στην άμυνα, με νίκη θα είμαστε πιο άνετοι». Στη συνέχεια, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να βάλουμε πολλά στο “5 εναντίον 5”. Έχουμε δεδομένα ως ομάδα και ένα από αυτά είναι το παιχνίδι στην ρακέτα. Είμαστε καλοί εκεί, βρήκαμε και πόντους από τα μέσα προς τα έξω. Έχουμε πληρότητα, σταδιακά θα φτάσουμε και σε ακόμα καλύτερα ποσοστά». Τέλος, ανέφερε: «Όλοι είμαστε χαρούμενοι με τον Σλούκα. Έχει ακόμα λίγο δρόμο στην αποθεραπεία, έχουμε δύο μέρες για να είναι ακόμα πιο έτοιμος. Πρέπει γενικά να έχουμε υπομονή και να πάμε βήμα – βήμα. Αν βιαστούμε, μπορεί και να γλιστρήσουμε».