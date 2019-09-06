Πόσες φορές την εβδομάδα επιτρέπεται να τρώτε τηγανητές πατάτες

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Σύμφωνα με μακρά έρευνα, που δημοσιεύθηκε το 2016 στην επιστημονική επιθεώρηση British Medical Journal, σχετικά με τον αντίκτυπο της πατάτας στην υπέρταση, διαπιστώθηκε ότι όσοι καταναλώνουν πατάτες τέσσερις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα έχουν 11% αυξημένο κίνδυνο για υπέρταση, σε σύγκριση με όσους τρώνε πατάτες λιγότερο από μία φορά τον μήνα.

Η αύξηση στον κίνδυνο για υπέρταση ήταν ακόμη μεγαλύτερη για όσους καταναλώνουν τηγανητές πατάτες περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα, αφού υπολογίστηκε στο 17%, τόσο για άνδρες, όσο και για γυναίκες.

Αν και τα αποτελέσματα μιας τόσο σημαντικής έρευνας, πρέπει να επαληθευτούν από άλλες παρόμοιες, εντούτοις η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Lea Borgi, από το νοσοκομείο Brigham and Women’s πρότεινε να καταναλώνουμε γενικά λιγότερες από τέσσερις μερίδες πατάτες την εβδομάδα.

Και πρόσθεσε: “Αν καταναλώνετε πέντε μερίδες πατάτες την εβδομάδα, τότε θα πρέπει να μην τρώτε καμία άλλη μερίδα αμυλούχων λαχανικών, όπως γλυκοπατάτες, καλαμπόκι ή αρακά”.

Πρόσφατες μελέτες από την ίδια ομάδα επιστημόνων έχουν συνδέσει την υψηλή κατανάλωση πατάτας με τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη. Οι ερευνητές δεν ήταν βέβαιοι ως προς το γιατί η αυξημένη κατανάλωση πατάτας συνδέεται με υπέρταση και διαβήτη. Υποψιάζονταν ότι η απάντηση ίσως βρίσκεται στον υψηλό γλυκαιμικό δείκτη της πατάτας, το οποίο σημαίνει ότι οι πατάτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο έντονη αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σε σύγκριση με άλλα τρόφιμα.

Οι πατάτες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Μια έχει περίπου 160 θερμίδες και είναι γεμάτη με:

4 γραμμάρια φυτικών ινών (περίπου το 20% της καθημερινής σας ανάγκης σε φυτικές ίνες)

4 γραμμάρια πρωτεΐνης

Βιταμίνη C ίση με το 50% της καθημερινή σας ανάγκη για αυτήν

Κάλιο ίσο με το 25% της καθημερινής ανάγκης του οργανισμού σας σε αυτό

Βιταμίνη Β6 ίση με το 33% της καθημερινής σας ανάγκης σε αυτή

Σχεδόν το 10% της ημερήσιας ανάγκης σας σε σίδηρο

Οι ειδικοί συνιστούν τις ακόλουθες τροφές, ως καλά υποκατάστατα για μερικές μερίδες πατάτας την εβδομάδα:

Μπανάνες

Σολομός

Λευκά φασόλια

Γιαούρτι

Ξερά δαμάσκηνα

Σπανάκι

Πηγή: iatropedia