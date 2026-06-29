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29.06.2026 09:44

Σοκάρει η τραγουδίστρια Αιμιλία Καναρέλη – «Είχα γεννηθεί χωρίς στόμα και μύτη» (Video)

29.06.2026 09:44
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Για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε από την αρχή της ζωής της μίλησε η Αιμιλία Καναρέλη, με την 25χρονη τραγουδίστρια να περιγράφει τον αγώνα, τόσο τον δικό της όσο και των γονέων της μέχρι την αποκατάσταση.

«Είχα γεννηθεί χωρίς στόμα, έλειπε το πάνω μέρος, χωρίς υπερώα και χωρίς μύτη. Ορθοδοντικός ο μπαμπάς, παιδοοδοντίατρος η μαμά, οπότε με βοήθησαν πάρα πολύ. Μέσα στην ατυχία μου, στάθηκα πολύ τυχερή και τους οφείλω τα πάντα. Και το χαμόγελό μου» είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Με θυμάμαι να πηγαινοέρχομαι μικρή στη Γαλλία για να κάνω πάρα πολλά χειρουργεία, αλλά κάπως έτσι μπήκε και το τραγούδι στη ζωή μου. Πολλές φορές έλεγα μικρή “μα γιατί εγώ;” αλλά πλέον δεν θα άλλαζα τίποτα. Έκανα πολλή λογοθεραπεία και η χειρουργός μου με είχε συμβουλεύσει, τους γονείς μου δηλαδή, να ξεκινήσω και χορωδία στα τέσσερά μου. Οπότε πιστεύω ότι το τραγούδι με έσωσε με κάποιο μαγικό τρόπο» πρόσθεσε.

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