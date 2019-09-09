Έγινε και αυτό: Βίγκαν τρανς ακτιβίστριες μπούκαραν σε κοτέτσι γιατί οι κόκορες βιάζουν τις κότες (Video)

Και όμως το είδαμε και αυτό. Στην Χιρόνα της Ισπανίας μια ομάδα από βίγκαν ακτιβίστριες μπούκαραν σε κοτέτσι και διαχώρισαν τον κόκορα από τις κότες επειδή τους κάνει σεξ παρά τη θέληση τους. Ο κόκορας βιάζει τις κότες δηλαδή.

Οι ακτιβίστριες που είναι βίγκαν και τρανς έχουν συγκροτήσει την ομάδα «Almas Veganas» -«Ψυχές Χορτοφάγες» και πραγματοποιούν καταδρομικές επιθέσεις στα κοτέτσια για να σώσουν τις κότες που βιάζονται από τα κοκόρια.

Οι ακτιβίστριες ισχυρίζονται πως, «Οι όρνιθες δεν θέλουν να τις καβαλάνε και πάντα να προσπαθούν να ξεφύγουν. Μερικές φορές τραυματίζονται σοβαρά και από τα νύχια των πετεινών».

Η ομάδα των ακτιβιστριών ανέβασε και βίντεο στο twitter στο οποίο φαίνεται να πετάνε στο έδαφος και να σπάνε αυγά «επειδή αυτά ανήκουν στις κότες και μόνο σε αυτές». Στο ίδιο βίντεο δηλώνουν ότι διαχώρισαν τις κότες από τα κοκόρια στο κοτέτσι προκειμένου να σταματήσουν οι βιασμοί.