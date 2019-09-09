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09.09.2019 06:29

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την κατάρριψη ισραηλινού drone

09.09.2019 06:29
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την κατάρριψη ισραηλινού drone - Media

 

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου κατέρριψε «τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ισραήλ» στα σύνορα των δύο κρατών, κοντά στην πόλη Ραμία, και το αεροσκάφος βρίσκεται στην κατοχή των μαχητών της, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μάναρ, που πρόσκειται σε αυτήν.

Το αεροσκάφος καταρρίφθηκε καθώς περνούσε τα σύνορα, μία εβδομάδα έπειτα από μια περιορισμένης έκτασης αναμέτρηση ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Μαχητές της Χεζμπολάχ «αντιμετώπισαν με τα απαραίτητα όπλα ένα ισραηλινό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος τη στιγμή που περνούσε τα παλαιστινιολιβανέζικα σύνορα προς την κατεύθυνση της πόλης Ραμία», στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος που μετέδωσε το Αλ Μάναρ.

Το UAV καταρρίφθηκε «έξω από την κοινότητα και βρίσκεται στα χέρια» των μαχητών του σιιτικού κινήματος…

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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