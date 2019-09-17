ESPN: «Ο Αντετοκούνμπο πιθανά στους Γουόριορς το 2021!»

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«Φωτιά» άναψε στο ΝΒΑ το τηλεοπτικό δίκτυο, ESPN, καθώς για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Συγκεκριμένα ένας από τους συντελεστές γνωστής εκπομπής σχετικά με το ΝΒΑ, υποστήριξε ότι ο Giannis θα μπορούσε να μετακομίσει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, εάν και εφόσον αποφασίσει να βγει στην free agency και δεν δεσμευτεί πρόωρα με τους Μπακς.

Συγκεκριμένα υποστήριξε πως ο Έλληνας σούπερ σταρ αν δει πως το Μιλγουόκι δεν μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν πρόκειται να δεσμευτεί πρόωρα μαζί του, παρά τους δεσμούς που έχει αναπτύξει με την πόλη.

Έτσι οι Γουόριορς εξετάζουν την περίπτωση του Αντετοκούνμπο, μετά την αποχώρηση του Κέβιν Ντουράντ και εφόσον αυτός επιλέξει να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2021, όταν και λήγει το τρέχον συμβόλαιό του.