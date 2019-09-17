ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
17.09.2019 12:26

Οι Ταλιμπάν πίσω από επιθέσεις αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 30 νεκροί και 45 τραυματίες

Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις αυτοκτονίας που σημειώθηκαν νωρίτερα στο Αφγανιστάν, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό των αρχών.

Οι δύο επιθέσεις αυτοκτονίας είχαν στόχο τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο οποίος ανακοίνωσε την ανάληψη της ευθύνης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας και νοσοκομείων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν από τις δύο αυτές επιθέσεις, η μια εκ των οποίων σημειώθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου Άσραφ Γάνι στην επαρχία Παρουάν στο κεντρικό Αφγανιστάν και η άλλη στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας Καμπούλ.

Από την επίθεση στην Παρουάν ο απολογισμός των νεκρών παραμένει στους 24, ενώ από αυτήν που σημειώθηκε περίπου μια ώρα αργότερα στην Καμπούλ αυξήθηκε, από 3 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, σε 6.

Σύμφωνα με φωτογραφίες υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας, η έκρηξη αυτή στην αφγανική πρωτεύουσα σημειώθηκε κοντά σε στρατολογική υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Tο σημείο που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη χώρα, όπως και στο μέρος στο οποίο είχε σημειωθεί προηγούμενη επίθεση των Ταλιμπάν, στις 5 Σεπτεμβρίου, από την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι.

Όσον αφορά την επίθεση στην Παρουάν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νάσρατ Ραχίμι διευκρίνισε ότι “ένας καμικάζι που επέβαινε σε μοτοσικλέτα ανατινάχθηκε κοντά στο πρώτο σημείο ελέγχου από το οποίο μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση στην προεκλογική συγκέντρωση του Γάνι στην Σάρικαρ”, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κυβερνήτη της επαρχίας, την Ουάχιντα Σάχαρ, η έκρηξη αυτή “σημειώθηκε την ώρα που ο κ. Γάνι απευθυνόταν στους υποστηρικτές του” και ο πρόεδρος, όπως και τα μέλη του επιτελείου της προεκλογικής του εκστρατείας, είναι σώα και αβλαβή.

Διοικητές των Ταλιμπάν έχουν δηλώσει ότι θα εντείνουν τις συγκρούσεις με τις αφγανικές και τις ξένες δυνάμεις με στόχο να αποτρέψουν τους Αφγανούς να προσέλθουν στις κάλπες για τις προεδρικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, στις οποίες ο Γάνι θα είναι υποψήφιος για μια δεύτερη πενταετή θητεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ee-ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα θα μειώσει στο 2% από 2,4%  την πρόβλεψη ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

sotirellis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

mylonakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

gatos-treno
ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

tourkia-epithesi-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

