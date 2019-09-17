Οι Ταλιμπάν πίσω από επιθέσεις αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 30 νεκροί και 45 τραυματίες

Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις αυτοκτονίας που σημειώθηκαν νωρίτερα στο Αφγανιστάν, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό των αρχών.

Οι δύο επιθέσεις αυτοκτονίας είχαν στόχο τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο οποίος ανακοίνωσε την ανάληψη της ευθύνης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας και νοσοκομείων, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν από τις δύο αυτές επιθέσεις, η μια εκ των οποίων σημειώθηκε σε προεκλογική συγκέντρωση του προέδρου Άσραφ Γάνι στην επαρχία Παρουάν στο κεντρικό Αφγανιστάν και η άλλη στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας Καμπούλ.

Από την επίθεση στην Παρουάν ο απολογισμός των νεκρών παραμένει στους 24, ενώ από αυτήν που σημειώθηκε περίπου μια ώρα αργότερα στην Καμπούλ αυξήθηκε, από 3 που είχε ανακοινωθεί αρχικά, σε 6.

Σύμφωνα με φωτογραφίες υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας, η έκρηξη αυτή στην αφγανική πρωτεύουσα σημειώθηκε κοντά σε στρατολογική υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Tο σημείο που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη χώρα, όπως και στο μέρος στο οποίο είχε σημειωθεί προηγούμενη επίθεση των Ταλιμπάν, στις 5 Σεπτεμβρίου, από την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι.

Όσον αφορά την επίθεση στην Παρουάν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Νάσρατ Ραχίμι διευκρίνισε ότι “ένας καμικάζι που επέβαινε σε μοτοσικλέτα ανατινάχθηκε κοντά στο πρώτο σημείο ελέγχου από το οποίο μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση στην προεκλογική συγκέντρωση του Γάνι στην Σάρικαρ”, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κυβερνήτη της επαρχίας, την Ουάχιντα Σάχαρ, η έκρηξη αυτή “σημειώθηκε την ώρα που ο κ. Γάνι απευθυνόταν στους υποστηρικτές του” και ο πρόεδρος, όπως και τα μέλη του επιτελείου της προεκλογικής του εκστρατείας, είναι σώα και αβλαβή.

Διοικητές των Ταλιμπάν έχουν δηλώσει ότι θα εντείνουν τις συγκρούσεις με τις αφγανικές και τις ξένες δυνάμεις με στόχο να αποτρέψουν τους Αφγανούς να προσέλθουν στις κάλπες για τις προεδρικές εκλογές της 28ης Σεπτεμβρίου, στις οποίες ο Γάνι θα είναι υποψήφιος για μια δεύτερη πενταετή θητεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ