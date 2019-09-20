ΗΔΙΚΑ: Πότε ξεκινά η υποβολή νέας αίτησης για το κοινωνικό τιμολόγιο

Η ΗΔΙΚΑ ανακοίνωσε ότι από σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 (13.00) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής στο Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές, όπως αναφέρει η ΗΔΙΚΑ στην ιστοσελίδα της.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης την Παρασκευή (20/09) και ώρα 13.00, οι υποψήφιοι δικαιούχοι για το ΚΟΤ Β θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Σε περίπτωση μη εκκαθαρισμένων αιτήσεων ΚΟΤ Β, λόγω ελλιπών στοιχείων, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα ενημερώνονται από την εφαρμογή με σχετικό μήνυμα, προκειμένου να υποβάλλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εάν δικαιούνται το Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ή αν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Βήμα 1. Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση τους, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Επιλέγουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχουν εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό τους έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δουν αν πληρούν τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού τους, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούν τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστούν δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας της εκκαθάρισης η εφαρμογή θα δέχεται και νέες αιτήσεις.