Νέα κατηγορία ροφημάτων από την CoffeeIsland με στόχευση στη νεότερη γενιά

Μια νέα κατηγορία ροφημάτων που απευθύνεται κυρίως σε νεότερα κοινά παρουσίασε πρόσφατα η Coffee Island, επιχειρώντας να διευρύνει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο πέρα από τον κλασικό καφέ και να ευθυγραμμιστεί με διεθνείς τάσεις κατανάλωσης.

Η σειρά, με την ονομασία Alpha Gen Vibes, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας να επενδύσει σε νέα formats ροφημάτων, με έμφαση σε εναλλακτικές πρώτες ύλες και πιο «οπτικά» προϊόντα που απευθύνονται κυρίως σε Gen Z και Gen Alpha καταναλωτές.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας βασίστηκε στην παρακολούθηση διεθνών τάσεων, όπως η αυξημένη ζήτηση για plant-based επιλογές και η στροφή προς ροφήματα που συνδυάζουν γεύση και εμπειρία κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Coffee Island επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε ένα τμήμα της αγοράς που μέχρι πρότινος δεν αποτελούσε βασικό της πυρήνα.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τρεις βασικές επιλογές: ροφήματα με βάση το matcha, το hojicha και το ube — πρώτες ύλες που τα τελευταία χρόνια καταγράφουν αυξημένη δημοτικότητα διεθνώς. Οι συγκεκριμένοι συνδυασμοί συνοδεύονται από φρουτώδεις γεύσεις, όπως φράουλα, mango και yuzu, ενώ χρησιμοποιούνται και φυτικές βάσεις, όπως το γάλα βρώμης.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η στροφή προς τέτοιου είδους προϊόντα δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διαφοροποίησης των αλυσίδων καφέ. Η κατανάλωση, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, φαίνεται να μετακινείται σταδιακά προς πιο «εμπειρικά» προϊόντα, όπου η αισθητική και η δυνατότητα προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η διεύρυνση της γκάμας με μη παραδοσιακά ροφήματα λειτουργεί και ως εργαλείο ενίσχυσης της επισκεψιμότητας στα καταστήματα, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στον κλάδο της εστίασης παραμένει έντονος και οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους διαφοροποίησης.

Η Coffee Island, η οποία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εντάσσει τη νέα κατηγορία στο σύνολο των σημείων πώλησής της, δοκιμάζοντας στην πράξη την ανταπόκριση του κοινού. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να δημιουργήσει σταθερή ζήτηση ή αν θα παραμείνει ένα πιο εποχικό ή trend-driven εγχείρημα.

