11.10.2019 06:51

«Top Tower»: Ένας πύργος-ναυάγιο στην Πράγα

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα σχέδια για έναν ξεχωριστό και πρωτότυπο πύργο στην Πράγα, ο οποίος μοιάζει με ένα κάθετο ναυάγιο. Η πρόταση, από την οποία ενδέχεται να προκύψει το υψηλότερο κτήριο στην Τσεχική Δημοκρατία, προβλέπει διαμερίσματα, χώρους γραφείων και καταστήματα και θέλει το κτήριο στη συνοικία Nové Butovice της Πράγας.

Το ιδιαίτερο αυτό κτίσμα – το οποίο σχεδιάστηκε από τον γλύπτη David Černý και τον αρχιτέκτονα Tomáš Císař του αρχιτεκτονικού γραφείου Black N’ Arch – ακούει στο όνομα «Top Tower». Σύμφωνα με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Trigema, η οποία βρίσκεται πίσω από το πρότζεκτ, ο πύργος έχει σχεδιαστεί για να φέρει μια καινούργια αίσθηση δυναμισμού στη συγκεκριμένη γειτονιά.

Αν και, κυρίως, θα είναι κτήριο κατοικιών, τα γραφεία και τα καταστήματα που θα φιλοξενούνται στα χαμηλότερα επίπεδα του πύργου, θα δίνουν ζωή στη ζώνη για πεζούς μεταξύ των δύο εισόδων του κοντινού σταθμού του μετρό. Με συνολικό κόστος 85 εκατομμυρίων δολαρίων, οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν ακόμη και το 2021 με προβλεπόμενη περάτωσή τους το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

