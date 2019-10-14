Αναστολή πωλήσεων όπλων στην Άγκυρα και από την Πράγα

Η Τσεχία έγινε ακόμα μία ευρωπαϊκή χώρα που ανέστειλε τις πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών στην Τουρκία, αντιδρώντας στη στρατιωτική επέμβαση της Άγκυρας στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε στο twitter ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Γιαν Χάματσεκ.

«Η Τσεχική Δημοκρατία, με άμεση ισχύ, αναστέλλει τις άδειες εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία», δήλωσε ο Χάματσεκ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμεύθηκαν να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, όμως δεν επέβαλαν στη χώρα το ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων που επεδίωκαν η Γαλλία και η Γερμανία.