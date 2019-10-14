search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:51
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2019 17:54

Αναστολή πωλήσεων όπλων στην Άγκυρα και από την Πράγα

14.10.2019 17:54
Η Γερμανία εξακολουθεί να εξάγει όπλα στην Τουρκία - Media

 

Η Τσεχία έγινε ακόμα μία ευρωπαϊκή χώρα που ανέστειλε τις πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών στην Τουρκία, αντιδρώντας στη στρατιωτική επέμβαση της Άγκυρας στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε στο twitter ο Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Γιαν Χάματσεκ.

«Η Τσεχική Δημοκρατία, με άμεση ισχύ, αναστέλλει τις άδειες εξαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία», δήλωσε ο Χάματσεκ.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμεύθηκαν να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, όμως δεν επέβαλαν στη χώρα το ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων που επεδίωκαν η Γαλλία και η Γερμανία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv
ADVERTORIAL

Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

Croisière_AMBITION_WIKI
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα

nebraska-medical-center-1
ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Το νοσοκομείο-φρούριο για τις πιο επικίνδυνες μεταδοτικές ασθένειες (Photos – Video)

listeia-kato-tithorea
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση των ληστών στη Κάτω Τιθορέα

tai-chi
ΥΓΕΙΑ

Η 800ων ετών άσκηση που ρίχνει την πίεση (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:50
adv
ADVERTORIAL

Μπαρόκ: H χρυσόσκονη μιας κρίσης και η ηχώ μιας υπόσχεσης – Μια μουσική παράσταση του Γιώργου Πατεράκη / 12 Ιουνίου, 21:00 / Ωδείο Αθηνών

Croisière_AMBITION_WIKI
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ένας νεκρός από νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό – Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα

nebraska-medical-center-1
ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Το νοσοκομείο-φρούριο για τις πιο επικίνδυνες μεταδοτικές ασθένειες (Photos – Video)

1 / 3