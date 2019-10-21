4 επί 5 = Η ιστορία ενός βραστού αβγού!

Σε κάποια τάξη η δασκάλα ρωτάει: «Αν το ένα αυγό βράζει σε 5 λεπτά, σε πόσα λεπτά θα βράσουν τα 4 αυγά;»

Η Αθηνά, αν και συνήθως σε τέτοιες ερωτήσεις συμμετείχε μονολογώντας «όλο τα ίδια και τα ίδια», αυτή τη φορά μένει αμίλητη και είναι από τα ελάχιστα παιδιά στην τάξη που δε σηκώνει το χέρι της. Η δασκάλα τής απευθύνεται προσωπικά.

– Αθηνά, θα ήθελες να απαντήσεις;

– Δε γνωρίζω να σας απαντήσω, κυρία.

– Τι εννοείς; Δε γνωρίζεις πόσο κάνει 4 x 5;

– Αυτό το γνωρίζω, κυρία. Δε γνωρίζω, όμως, σε τι σκεύος θα βράσουν τα αυγά, άρα υπάρχουν πολλές απαντήσεις.

– Αθηνά, συνεχίζεις τις γνωστές «εξυπνάδες» σου.

Η Αθηνά γύρισε λυπημένη στο σπίτι της. Δεν ήταν μόνο η στάση της δασκάλας της, αλλά κυρίως η ειρωνική συμπεριφορά των συμμαθητών της που αντέδρασαν έτσι, γιατί ίσως δεν αντιλήφθηκαν τα λόγια της.

Για όλους εμάς, στη μεγάλη οικογένεια του CTY Greece, οι «εξυπνάδες» της Αθηνάς (το όνομα της είναι φανταστικό η ιστορία της όμως απόλυτα αληθινή) είναι η μεγάλη μας πρόκληση. Τη θέλουμε στην παρέα μας, για να της δώσουμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει κάθε σκέψη, κάθε συλλογισμό της χωρίς τον παραμικρό δισταγμό για το λάθος, το διαφορετικό, το ασυνήθιστο. Να νιώσει ότι κοντά μας όλα τριγύρω της είναι δομημένα στα δικά της μέτρα, τις δικές της ανάγκες. Το μαθησιακό περιβάλλον, οι συμμαθητές της, οι καθηγητές, το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, θέλουμε και εμείς με τη σειρά μας να την προκαλέσουμε με ερωτήματα που φαντάζουν να έχουν πολύ δύσκολη απάντηση από τα παιδιά της ηλικίας της. Να της δώσουμε τα «κλειδιά», για να ανοίξει μόνη της παράθυρα σε πρωτόγνωρους γνωστικούς ορίζοντες. Να αντιληφθεί ότι η μαθηματική γνώση είναι πολύ ευρύτερη από αυτή που εισπράττει σε μια συνηθισμένη σχολική τάξη. Να νιώσει την πνευματική απόλαυση, καθώς θα γίνει ικανή, για παράδειγμα, να κατανοεί το πώς από έναν μύθο μπορεί να προκύψει ένα παιχνίδι, από το παιχνίδι ένα μαθηματικό πρόβλημα και λύνοντας το να διαπιστώσει ότι μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις και γενικεύσεις. Πάνω από όλα όμως θέλουμε να την κάνουμε να νιώσει χαρούμενη και περήφανη για την εξέλιξη και την πρόοδο της.

Αθηνά (και όποιος άλλος αναγνωρίζει να έχει κάτι κοινό με την Αθηνά), σε περιμένουμε!

