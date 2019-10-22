Ξέφρενο πάρτι εφοπλιστή ξαγρύπνισε τη Φιλοθέη με το «Bella Ciao» (!)

Ο ιδιοκτήτης της EFNAV Co. Ltd Φίλιππος Ευσταθίου έκλεισε τα πενήντα και σήκωσε μια γειτονιά στο πόδι, μια και το πάρτι γενεθλίων του στη βίλα του στη Φιλοθέη, με guest τον Αντώνη Ρέμο, κράτησε… ως το ξημέρωμα.

Το Σάββατο η γειτονιά με τα «γερά πορτοφόλια» έζησε «μεγάλες στιγμές» με ακόμη ένα χολιγουντιανό πάρτι.

Μετά τη βάφτιση – υπερπαραγωγή της εγγονής της Γιάννας Αγγελοπούλου στην οποία επίσης τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος, η γειτονιά σηκώθηκε πάλι στο πόδι και δεν έκλεισε μάτι με το κάλεσμα του εφοπλιστικού ζεύγους Φιλίππου και Εύας Ευσταθίου.

Βλέπετε, ο εορτάζων οικοδεσπότης, που ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού, είχε φροντίσει μέσω επιστολής (!) να ενημερώσει τους γείτονές του για την ηχορύπανση από τα ντεσιμπέλ των ηχείων, ζητώντας την κατανόησή τους για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Η έντονη κινητικότητα πέριξ της βίλας του εφοπλιστή δεν παρατηρήθηκε μόνο το βράδυ του πάρτι, όπου είχαν επιστρατευτεί μέχρι και… παρκαδόροι οι οποίοι ανέβαζαν τα ακριβά αυτοκίνητα των καλεσμένων ακόμη και στα πεζοδρόμια. Και τις προηγούμενες μέρες οι προετοιμασίες για τη μεγάλη βραδιά ήταν πυρετώδεις, με τα συνεργεία να δουλεύουν μέρα νύχτα για να στήσουν στον κήπο της βίλας το σκηνικό προκειμένου να εμφανιστεί live με την ορχήστρα του ο Αντώνης Ρέμος.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποζημίωσε και με το παραπάνω τους καλεσμένους. Εκτός από τους συγγενείς της οικογένειας, το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Τσάνος με τη σύζυγό του Μαρία Πατέρα, η Συλβάνα Πατέρα, ο Γιάννης και η Μαρβίνα Σαραντίνη, ο Βασίλης και η Χαρά Καίσαρη, η Χριστίνα Μήτση, ο Ηλίας Κοκοτός και ο Ανδρέας Κουρής.

Ο χώρος περιμετρικά της πισίνας (γύρω από την οποία ήταν τοποθετημένα τα τραπέζια του b-day dinner) είχε σκεπαστεί με τέντες σε περίπτωση ξαφνικής νεροποντής. Ο καιρός, όμως ήταν με το μέρος των προσκεκλημένων και όλα κύλησαν ομαλά, με τους γείτονες όμως να… ξαγρυπνούν για τα καλά από τη δυνατή μουσική.

Τα τραπέζια του δείπνου ήταν στολισμένα με κεριά και μπλε ορτανσίες και το μενού ήταν εξαιρετικό, με εκλεκτά εδέσματα, όλα υπό την επίβλεψη και το εξαιρετικό γούστο της ωραίας και κομψής συζύγου του εορτάζοντος Εύας Πατέρα – Ευσταθίου.

Δείπνο υπό τους ήχους dj

Μετά από σικ δείπνο που άρχισε στις 9:30 υπό τους ήχους dj, ξεκίνησε το ξέφρενο γλέντι. Οι.. επαναστάτες μάλιστα της Φιλοθέης τα έδωσαν όλα μόλις από τα decks ακούστηκε το “Bella Ciao”!

Πηγή: espresso