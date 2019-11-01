Χατζηδάκης για εθελούσια έξοδο και άρση μονιμότητας στη ΔΕΗ: «Αυτό εφαρμόστηκε και στον ΟΤΕ»

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Στόχος των ρυθμίσεων για την ΔΕΗ είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να αποφεύγονται οι αυξήσεις στα τιμολόγια, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της, ώστε να γίνει πιο φιλική προς τον καταναλωτή, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μετά από τη συνάντηση που είχε σήμερα με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, το οποίο περιλαμβάνει 10 μέτρα, μεταξύ των οποίων η άρση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην επιχείρηση.

«Ας αφήσουμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με την αντίθεση που εκφράζει η ΓΕΝΟΠ για την άρση της μονιμότητας. Ο υπουργός επανέλαβε ότι οι ρυθμίσεις δεν θίγουν τους ήδη εργαζόμενους στην ΔΕΗ, ενώ υπογράμμισε πως οι εργασιακές σχέσεις για τους νέους που θα επιλέξουν να εργαστούν στην ΔΕΗ θα διέπονται από την εργατική νομοθεσία της χώρας, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε εξάλλου, ότι το μοντέλο στο οποίο στηρίζονται οι ρυθμίσεις, τόσο για τους για την άρση της μονιμότητας όσο και για την εθελούσια έξοδο που θα εφαρμοστεί στη ΔΕΗ, είναι αυτό που εφαρμόστηκε στον ΟΤΕ.

Αντίθετοι με τις διατάξεις για τους νεοπροσλαμβανόμενους δήλωσαν ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ, Γ. Αδαμίδης και Α. Καρράς, υποστηρίζοντας ότι η μονιμότητα στις ΔΕΚΟ έχει ήδη αρθεί με το δεύτερο μνημόνιο. Χαρακτήρισαν λάθος και «αιτία πολέμου» να υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων στον ίδιο εργοδότη, που κάνουν την ίδια εργασία και ανήγγειλαν αντιδράσεις τόσο σε νομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Σε σχέση με την κατάργηση του μειωμένου τιμολογίου για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους, υπενθύμισε ότι αυτό είχε θεσπιστεί με νόμο και πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ο περιορισμός του όγκου της ενέργειας που θα δικαιούνται οι εργαζόμενοι με μειωμένη χρέωση. Δήλωσε τέλος, αντίθετος με την βίαιη, όπως είπε, απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστήματος.