Άρση μονιμότητας: Ποιες δημόσιες εταιρείες παίρνουν σειρά μετά τη ΔΕΗ

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Μετά την ΔΕΗ, πάνω και από τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ, φαίνεται ότι απλώνει τη σκιά του το πρότζεκτ «αποδημοσιοποίηση», που θέτει σε τροχιά υλοποίησης η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το σκεπτικό του κυβερνητικού επιτελείου συνοψίζεται στη φράση «περισσότερη ευελιξία, γρήγορη προσαρμογή στις ανάγκες» και μπορεί στην παρούσα φάση να μη σηκώνεται η κουβέντα για άρση της μονιμότητας συνολικά στο Δημόσιο (αυτό θα απαιτούσε άλλωστε συνταγματική αναθεώρηση), ωστόσο ανοίγει καθαρά πεδίο για την εφαρμογή του προωθούμενου «μοντέλου ΔΕΗ» και σε άλλες ΑΕ με μέτοχο το Δημόσιο.

Και ενδεχομένως δίνοντας μια ιδέα για το τι έρχεται, επαναλαμβάνουν εμφατικά μια λέξη-κλειδί: ανταγωνισμός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η κυβέρνηση προωθεί σε δημόσιες εταιρείες ένα ριζικά διαφορετικό καθεστώς πρόσληψης και αμοιβών των υπαλλήλων, που περιλαμβάνει όρους ιδιωτικού τομέα και εθελούσιες έξοδοι… α λα ΟΤΕ.

Δείτε τον πίνακα που δημοσιεύουν «Τα Νέα»: