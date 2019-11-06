Κόντρα Μαμουλάκη – Κυρανάκη για το προκλητικό μπάρμπεκιου – Επιμένει ο βουλευτής παρά το άδειασμα (ηχητικό)

Νέα κόντρα αναφορικά με το μπάρμπεκιου έξω από το ΚΥΤ Διαβατών, πυροδοτήθηκε μέσα από τη συχνότητα του 98.4, καθώς οι θέσεις του Βουλευτή της ΝΔ Κώστα Κυρανάκη προκάλεσαν την αντίδραση παρέμβαση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση προκλήθηκε σε επιτροπή της Βουλής όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε σαδισμό και κτηνωδία την πρακτική πολιτών να κάνουν μπάρμπεκιου ψήνοντας χοιρινό και καταναλώνοντας αλκοόλ δίπλα σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Κυρανάκης μιλώντας σήμερα στον 98.4 , υποστήριξε ότι όπως κατάλαβε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην επιτροπή ζητούσε να έρθει διάταξη στο Ποινικό Κώδικα που να απαγορεύει το μπάρμπεκιου με χοιρινό και αλκοόλ Ελλήνων πολιτών (!) και για αυτό αντέδρασε όπως αντέδρασε κι όχι γιατί γνώριζε περί της αντίστοιχης εκδήλωσης απέναντι από το ΚΥΤ Διαβατών.

Στο 98.4 παρενέβη ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης , σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε έθεσε θέμα τέτοιας διάταξης , αλλά καταδίκης πολιτικά μιας τέτοιας εκδήλωσης , την οποία πολιτικά κάλεσε τον κ. Κυρανάκη να καταδικάσει για να του απαντήσει εκείνος με την σειρά ότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει απαγόρευση της εκδήλωσης με μια τέτοια διάταξη , τότε αυτή μπορεί να γίνει και κάπου εκεί ξέσπασε άγρια πολιτική κόντρα.

Σημειώνεται ότι λίγο πριν τον διάλογο, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε «αδειάσει» κομψά τον βουλευτή, λέγοντας ότι μάλλον δεν καταλάβαινε γιατί μιλούσε.