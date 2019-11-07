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07.11.2019 06:57

Τσοβόλας: Θα ζητήσουμε την εξαίρεση Πλεύρη, Κεγκέρογλου, Κυρανάκη και Καραγκούνη

07.11.2019 06:57
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Αίτημα εξαίρεσης τεσσάρων μελών της προανακριτικής επιτροπής θα ζητήσει η πλευρά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Δημήτρης Τσοβόλας στον Alpha 98,9. 

«Η απόφαση για εξαίρεση Πολάκη – Τζανακόπουλου είναι αυθαίρετη, παράνομη και θα οδηγήσει σε ακύρωση της διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν η επιτροπή που λειτουργεί ως εισαγγελέας να κάνει αίτηση εξαίρεσης των μελών της και να αποφασίζει η ίδια που κάνει την αίτηση.  Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα για να μην προχωρήσει η διαδικασία», δήλωσε ο συνήγορος του κ. Παπαγγελόπουλου.

Για τις αιτήσεις εξαίρεσης που αναμένεται ότι θα κατατεθούν: «Αν ο Τζανακόπουλος και ο Πολάκης πρέπει να εξαιρεθούν τότε τι πρέπει να γίνει με τους Πλεύρη, Κεγκέρογλου, Κυρανάκη και Καραγκούνη, που έχουν βγει υπέρ της παραπομπής και ότι υπάρχει σκάνδαλο. Θα ζητήσουμε την ανάκληση της απόφασης αυτής, αν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλιώς με ευθύνη της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ θα ακυρωθεί η διαδικασία, γιατί με την αίτηση που κάναμε εμείς και προεδιοποιούμε, όταν η διαδικασία προχωρήσει, αν προχωρήσει, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας θα πάει στην Ολομέλεια της Βουλής, θα παραπεμφθεί σε ειδικό δικαστήριο, τότε που θα συγκροτηθεί δικαστικό συμβούλιο, θα ζητήσουμε αίτηση ακυρότητας όλης της διαδικασίας. Το λέμε από τώρα για να μην πουν ότι εμείς πάμε να αποφύγουμε τη διαδικασία».

Παπαγγελόπουλος: Θα ζητήσω την εξαίρεση τριών μελών της προανακριτικής

Μιλώντας σήμερα Πέμπτη το πρωί στο Open, ο πρώην αν. υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος χαρακτήρισε ως «παράνομη, αντισυνταγματική ενέργεια η εξαίρεση των Πολάκη, Τζανακόπουλου».

Εξήγησε ότι δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις με το 2010.«Το 2010 δεν είχαμε προανακριτική, αλλά προκαταρκτική. Έγινε «ευχή» και έγινε αποδεκτή. Είχαν ήδη καταθέσει οι μάρτυρες.

Εάν επιμένει στην παρανομία η Επιτροπή θα είναι άκυρη η εξέταση με αυτές τις παράνομες αποφάσεις τόνισε ο Δ. Παπαγγελόπουλος προσθέτοντας ότι δέχεται «βάρβαρη και χυδαία επίθεση».

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