Τεράστιο ιατρικό λάθος: Μπέρδεψαν ινσουλίνη με εμβόλιο της γρίπης – Δέκα άτομα στο νοσοκομείο

Δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται σε ΜΕΘ μετά από τεράστιο λάθος που έκανε ίδρυμα και αντί να εμβολιάσει με το εμβόλιο της γρίπης άτομα με πνευματικές αναπηρίες, τους έκανε ενέσεις ινσουλίνης.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές ειδοποιήθηκαν να σπεύσουν στο ίδρυμα Ζάκλιν Χάους στην Οκλαχόμα, όπου εντοπίστηκαν άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οκτώ ήταν ασθενείς και δύο ήταν εργαζόμενοι στο ίδρυμα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται ευτυχώς εκτός κινδύνου.

Όπως αποκαλύφθηκε, έμπειρος φαρμακοποιός κλήθηκε να κάνει το εμβόλιο της γρίπης στους ασθενείς και τα μέλη του προσωπικού, ωστόσο φαίνεται ότι τους έκανε ενέσεις ινσουλίνης.

Αστυνομικός της περιοχής, πάντως, επισήμανε ότι, παρότι το λάθος ήταν μεγάλος, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, αφού υπήρχε ο κίνδυνος υπογλυκαιμικού σοκ.