ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:51
Πράγα: Μεγάλη διαδήλωση κατά του πρωθυπουργού και του προέδρου της χώρας

Περίπου 250.000 Τσέχοι πραγματοποίησαν σήμερα πορεία κατά του πρωθυπουργού και του προέδρου της χώρας μετά από ανησυχίες ότι οι δύο αξιωματούχοι υποσκάπτουν την δημοκρατία, σε μία χώρα που είναι βαθιά διαιρεμένη, καθώς γιορτάζει την 30η επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης.

Οι διαδηλωτές από ολόκληρη την Τσεχία των 10,7 εκατομμυρίων κατοίκων συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Λέτνα της Πράγας κρατώντας σημαίες της Τσεχίας και της ΕΕ, στο σημείο που έγιναν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις το Νοέμβριο του 1989, όταν το κομμουνιστικό καθεστώς στην (τότε) Τσεχοσλοβακία κατέρρευσε ειρηνικά, εβδομάδες μετά την πτώση του Τείχους στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

