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Την δική του δημόσια τοποθέτηση, μέσω facebook, για την επιστροφή του στην ΕΡΤ θέλησε να κάνει ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος, η οποία έχει σχολιαστεί ποικολοτρόπως.
«Εχω δουλέψει στα μισά και βάλε ελληνικά Μέσα» υπενθύμισε αρχικά, αφού θυμήθηκε ότι έχει ξεκινήσει την πορεία του στη δημοσιογραφία από το 1969.
Και, επειδή έγινε… λίγο ντόρος μιας και το καλοκαίρι ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, υπογράμμισε ότι «το τελευταίο πράγμα που θα είχα ανάγκη είναι ένα κόμμα «για να χωθώ».
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