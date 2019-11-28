Ωραιόκαστρο: Ένοπλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένων

Αντιμέτωποι με πέντε οπλισμένους κουκουλοφόρους, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ήρθαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και ο οκτάχρονος εγγονός τους, χθες στις 7 το απόγευμα, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέρρηξαν το σπίτι και εισέβαλαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αιφνιδιάζοντας τους ηλικιωμένους και το παιδί.

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και την απειλή όπλων, και αφού ερεύνησαν το σπίτι, άρπαξαν 380 ευρώ και κοσμήματα.

Οι ληστές διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους.