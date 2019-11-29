Η Αννα Γουίντουρ στη Σία Κοσιώνη: «Εργαζόμαστε προς μια βιώσιμη και ηθική μόδα»

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η επί χρόνια διευθύντρια της αμερικανικής Vοgue, Άννα Γουίντουρ στον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη, μιλώντας -μεταξύ άλλων- για τη βιωσιμότητα της μόδας, την αποδοχή της διαφορετικότητας, τα κινήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η σιδηρά κυρία της Vogue εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, τονίζοντας το σημαντικό της ρόλο στη στροφή προς μία βιώσιμη και ηθική μόδα.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Αννα Γουίντουρ

-Άννα Γουίντουρ, καλώς ήρθες στην Αθήνα και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία αυτής της συνέντευξης. Δεν είμαι ειδική στη μόδα, ο τομέας μου είναι τα οικονομικά και τα πολιτικά, όμως όπως το βλέπω η βιομηχανία της μόδας έχει και πολιτική και οικονομικά. Σωστά;

-Ναι. Πρόκειται για μία τεράστια βιομηχανία, έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία και όταν μιλάμε για τη βιομηχανία της μόδας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία στιγμή που όλοι ασχολούνται με τις εκλογές του 2020, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί σχεδιαστές, είτε βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, είτε στο Λος Άντζελες ή οπουδήποτε στη χώρα, θέλουν πάρα πολύ να στηρίξουν ένα Δημοκρατικό υποψήφιο, επειδή σίγουρα αισθάνονται ότι μία αλλαγή στο Λευκό Οίκο είναι απαραίτητη. Πιστεύω όμως ότι πέραν της προφανούς πολιτικής στήριξης που μπορεί να δώσει η βιομηχανία της μόδας, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που παίρνουν στα σοβαρά όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως για παράδειγμα τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχικότητα – που είναι στο μυαλό όλων, ειδικά την τελευταία δεκαετία, και τώρα με τις τελευταίες έρευνες του ΟΗΕ για το κλίμα, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε για τη βιωσιμότητα ως βιομηχανία και πώς μπορούμε να εισάγουμε καλύτερες πρακτικές και να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι.

-Ξέρω ότι έχεις εργαστεί σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να προωθήσεις μία αλλαγή προς μία βιώσιμη και ηθική μόδα. Η ερώτηση είναι: Γιατί αργήσατε τόσο πολύ; Και η διεθνής βιομηχανία της μόδας το εννοεί πραγματικά;

Πιστεύω ότι είναι ουσιαστική απόφαση και ναι έχετε απόλυτο δίκιο, πολλοί από μας αργήσαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Όμως δεν έχω καμία αμφιβολία, όπως ξέρετε ταξιδεύω πολύ και συζητώ διαρκώς με σχεδιαστές και Διευθύνοντες Συμβούλους, με ανθρώπους που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το διαδίκτυο, με ψηφιακές εταιρείες, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι βασικό θέμα συζήτησης. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πρωτοπόρους στον κόσμο μας, όπως η Στέλλα Μακ Κάρτνεϊ, που έχει υπάρξει μία σημαντική φωνή στο θέμα, ειδικά όταν ξεκίνησε την εταιρεία της πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι, όμως η Στέλλα Μακ Κάρτνεϊ ήταν μακράν η πιο δυνατή φωνή και αυτό που εγώ θαυμάζω τόσο πολύ είναι ότι όλοι πλέον ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί της. Είναι πολύ θερμή, δεν είναι θυμωμένη, δε λέει γιατί αργήσατε τόσο. Θέλει να προσπαθήσει, θέλει να διδάξει, θέλει να μας βοηθήσει όλους να κατανοήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση, επειδή, όπως γνωρίζετε, η βιομηχανία της μόδας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής.

Σωστά. Και από την άλλη υπάρχει έντονη συζήτηση για τις εργασιακές συνθήκες στις αναπτυσσόμενες χώρες και αλλού. Όμως, ξέρετε, η βασική ερώτηση ή το δίλημμα είναι αν αυτές οι προσπάθειες για μια βιώσιμη μόδα την καθιστούν και πιο ακριβή. Αν αυξάνουν το κόστος, δηλαδή στερώντας την πρόσβαση στη μόδα σε γυναίκες που δεν έχουν τόσα χρήματα να ξοδέψουν.

Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε την αξία της μόδας και τι σημαίνει για τον κόσμο σήμερα και πιστεύω ότι αυτό στο οποίο έχουμε επικεντρωθεί συνολικά είναι να μιλήσουμε στους αναγνώστες, στο κοινό μας για την αξία της μόδας. Πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί η δεξιοτεχνία και η δημιουργικότητα που υπάρχει στην κατασκευή ενός όμορφου αξεσουάρ. Μπορεί προφανώς να είναι εκτός του οπτικού πεδίου των ανθρώπων, όμως αν κοιτάξετε την εκπληκτική δεξιοτεχνία και φροντίδα και πόση δουλειά χρειάζεται στα ατελιέ του Παρισιού και της Ρώμης γι’ αυτά τα αξεσουάρ, αυτά τα ρούχα μπορεί να καταλήξουν σε μία έκθεση μίας γκαλερί, οπότε ψηλά στο φάσμα της οπτικής πρέπει να είναι η κατανόηση του τι σημαίνει η καλύτερη όψη της μόδας. Στη δουλειά που κάνω εγώ στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης όπου έχουμε μία έκθεση με πάρα πολλούς επισκέπτες – είχαμε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες στην τελευταία έκθεση για την επιρροή της Καθολικής εκκλησίας στο ντύσιμο – βλέπετε ανθρώπους από όλον τον κόσμο που έρχονται και μελετούν και βλέπουν και μαθαίνουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα για δεξιοτεχνία και δημιουργικότητα. Οπότε έχουμε αυτό στη μία άκρη του φάσματος και από την άλλη έχουμε μία πολύ υπεύθυνη εταιρεία, όπως τα Ζάρα, που αυτή τη στιγμή εισάγουν τις καλύτερες πρακτικές για βιωσιμότητα και η μόδα τους είναι διαθέσιμη σε γυναίκες και άντρες με πολύ λογικές τιμές. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία συνειδητή απόφαση που λαμβάνεται σε όλη τη βιομηχανία ότι πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ευχαριστημένοι με αυτά που πρέπει να κάνουμε.

-Αναφέρατε τη συμμετοχικότητα. Τελευταία, βλέπουμε όλο και περισσότερο μεγαλύτερης ηλικίας μοντέλα, μοντέλα με καμπύλες ή διεμφυλικά μοντέλα. Πρόκειται για μία έντιμη επιλογή ή είναι ένα χρέος που πρέπει να ξεπληρώσετε;

-Όχι καθόλου. Αισθάνομαι ότι ακούγοντας νεότερους ανθρώπους για το τι θεωρούν όμορφο και ίσως επειδή ζούμε σε μία εποχή που υπάρχει διχασμός και ξαφνικά υπάρχει διαχωρισμός ως προς τη χρήση, νομίζω ότι η βιομηχανία της μόδας βγήκε μπροστά και μίλησε για διαφορετικότητα και συμμετοχικότητα με τον πιο θετικό τρόπο. Και πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουν άνθρωποι από όπου και αν προέρχονται, από κάθε κουλτούρα. Μπορούμε να γιορτάσουμε τον κάθε σεξουαλικό προσανατολισμό, μπορούμε να γιορτάσουμε το κάθε μέγεθος, να γιορτάσουμε τους νέους άντρες και τις νέες γυναίκες από κάθε υπόθαβρο και για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δε σημαίνει απαραίτητα ότι μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους. Η μόδα πρέπει να απευθύνεται σε όλους και δε θεωρώ ότι αυτό είναι το μήνυμα για μία σεζόν. Είναι ένα μήνυμα παντοτινό.

-Οι προσπάθειες για διαφορετικότητα έχουν αποτελέσματα; Γιατί βλέπω ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να μισούν τις ρυτίδες και τις καμπύλες. Θέλουν να είναι αδύνατες, θέλουν να είναι τέλειες.

-Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικότερο να λέμε στο κοινό μας πώς να είναι υγιείς και συμβιβασμένοι με την εικόνα τους, να μιλάμε για τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή, καθώς και το πώς επιδιώκουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και πάλι θεωρώ ότι πρέπει να διδαχτούμε από τη νέα γενιά, οι οποίοι χαίρονται πολύ την εμφάνισή τους και το πώς δείχνουν τον εαυτό τους και πιστεύω ότι πολλές φορές είναι απολύτως αντίθετοι με τα στερεότυπα. Όποτε, και πάλι νομίζω ότι είναι θέμα αυτοπεποίθησης και να αισθάνεσαι καλά με το ποιος είσαι και τι κάνεις και τι θέλεις να πετύχεις στον κόσμο. Άρα να μην κοιτάς την εμφάνιση και μόνο. Και πιστεύω ότι με την αυτοπεποίθηση έρχεται και η αναγνώριση. Η εμφάνιση είναι σημαντική όχι όμως το μοναδικό πράγμα που μετράει.

-Μία διαφορετική έννοια της ομορφιάς.

-Η διαφορετική έννοια της ομορφιάς

-Άννα, ποια ήταν η τελευταία γυναίκα που σε ενέπνευσε και γιατί;

-Όπως λέγαμε και πριν, εμπνέομαι πολύ από τη νεότερη γενιά. Από γυναίκες, είχα πολλούς μέντορες, γυναίκες που με ενέπνευσαν σε όλη την καριέρα μου, όμως όταν βλέπω την αλλαγή που γίνεται στον κόσμο τώρα και κοιτώ τους άντρες και τις νέες γυναίκες να κάνουν πορείες στους δρόμους, είτε για να στηρίξουν τα γυναικεία θέματα, είτε για να στηρίξουν τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, είτε τους ελέγχους στην οπλοκατοχή ή την κλιματική αλλαγή, τους βλέπω όλους ως τους ηγέτες του μέλλοντος. Και αυτό εμένα με εμπνέει πολύ και ελπίζω, ειδικά μιλώντας για τις ΗΠΑ, ότι το Νοέμβριο του 2020 η νέα γενιά να είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα.

-Δεν έχεις κρύψει τις πολιτικές σου προτιμήσεις. Θα υψώσει η Vogue τη φωνή της στις επόμενες εκλογές;

-Υπάρχει ένα ερώτημα καθώς όλοι μας – μέσα στη βιομηχανία ή μέσα στη Vogue – έχουμε πολλές αντίθετες απόψεις με την ηγεσία της χώρας αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε και να βάλουμε και άλλους ανθρώπους στη συζήτηση αντί να θυμώνουμε. Δεν πιστεύω ότι ο θυμός είναι ο τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά. Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις φωνές μας και τη δημοσιογραφική μας αξιοπιστία ως το μέσο για να ενημερώσουμε όσους είναι αρκετά γενναιόδωροι για να μας διαβάζουν.

-Δεν πιστεύετε ότι η μόδα μπορεί να επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά;

-Πιστεύω ότι ξαφνικά πολλοί σχεδιαστές με τους οποίους έχω μιλήσει θα βγουν μπροστά για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να ψηφίσει το 2020. Πιστεύω ότι έχουν βγει μπροστά με διάφορους τρόπους για τα δικαιώματα που συζητούσαμε, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα ομοφυλοφίλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιομηχανία χρησιμοποιεί τη φωνή της για να κάνει καλό. Και αισθάνομαι πολύ τυχερή που συμμετέχω σε αυτό.

-Δεν ξέρω αν θέλεις να απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση, όμως νομίζω ότι έχουμε δει δυο-τρεις φορές στο εξώφυλλό σας τη Μισέλ Ομπάμα ως Πρώτη Κυρία, αλλά δεν έχουμε δει τη Μελάνια Τραμπ. Αυτή είναι μία επιλογή;

-Βασικά, κάνετε λάθος σε αυτό. Όταν η Μελάνια αρραβωνιάστηκε με τον Πρόεδρο, η αμερικανική Vogue τη βοήθησε να βρει νυφικό και τελικά ήταν σχέδιο του Τζον Γκαλιάνο, που τότε δούλευε για τον Christian Dior, και μπήκε στο εξώφυλλο λίγο πριν το γάμο της.

-Πριν γίνει η Πρώτη Κυρία.

-Ήταν η πρώτη νύφη που έχω δει που δεν την πείραζε να δει ο κόσμος το νυφικό της πριν το γάμο. Οπότε ναι, έχει μπει στο εξώφυλλο της Vogue.

-Ναι, αλλά πριν γίνει Πρώτη Κυρία

-Ναι, αυτό είναι αλήθεια.

-Το να είσαι αυτή που είσαι και να έχεις την επιρροή που έχεις, πώς βλέπεις την προσωπική σου ευθύνη στη βιομηχανία της μόδας και ποια είναι η κληρονομιά που θέλεις να αφήσεις πίσω σου;

-Ήμουν πολύ τυχερή στην καριέρα μου, το να έχω δημοσιογράφους… ο αδερφός μου είναι δημοσιογράφος, ο πατέρας μου ήταν δημοσιογράφος, το να έχω αυτά τα πρότυπα στη ζωή μου, το να στηρίζεις αυτά που πιστεύεις και να λες την αλήθεια μέσω των καναλιών που διαθέτεις, αισθάνομαι πολύ τυχερή, αλλά και με μεγάλη ευθύνη. Θεωρώ τη δουλειά μου, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το να στηρίζω νέους καλλιτέχνες, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, να είμαι μέντορας νέων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, θεωρώ αυτές τις ευκαιρίες πολύ σοβαρές. Οπότε αν σκεφτώ την κληρονομιά μου ή το πώς θέλω οι άνθρωποι να θυμούνται την εποχή που είχα την τύχη να είμαι στη Vogue είναι για να τονίσω τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και ελπίζω να υπήρχε λόγος γι’ αυτό.