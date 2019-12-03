Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, όπως αναμενόταν, εξελέγη με τη ψήφο και άλλων παρατάξεων, πέραν της πλειοψηφούσας “Σύγχρονοι ισχυροί δήμοι» που ηγείται, νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Σε σύνολο 29 ψηφισάντων, ο κ. Παπαστεργίου έλαβε 23 ψήφους. Τον ψήφισαν επίσης οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Συνεργασία» και «Νέα Αυτοδιοίκηση».

Αντίθετα η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» ψήφισε λευκό. Λευκό ψήφισε το σύνολο της αντιπολίτευσης και στην εκλογή των υπολοίπων μελών του προεδρείου, εκφράζοντας έτσι τη διαφωνία τους με την απόφαση της πλειοψηφούσας παράταξης για μονοπαραταξιακό προεδρείο στο οποίο, συγκεκριμένα εξελέγησαν ‘Α Αντιπρόεδρος, ο δήμαρχος Μενεμένης -Αμπελοκήπων, Λάζαρος Κυρίζογλου, Β’ Αντιπρόεδρος, ο δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος και Γραμματέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου, Δημήτρης Καφαντάρης. Όλοι τους εκλεγμένοι με την παράταξη « Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι» που έχει 20 έδρες σε σύνολο 31 στο νέο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Μετά την εκλογή του , ο κ. Παπαστεργίου, τόνισε ότι « υπάρχει ένας ζωτικός χώρος στη Δημόσια Διοίκηση για την Αυτοδιοίκηση» και πρέπει να διεκδικηθεί και να αποδοθεί σ΄εκείνη. Επίσης με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, επισήμανε ότι οι δήμοι «έχουν πολλά ακόμα να κάνουν για να είναι οι πόλεις τους προσβάσιμες σε όλους». Από το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», ο δήμαρχος Ήλιδας , Γιάννης Λυμπέρης επισήμανε την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την ελληνική αυτοδιοίκηση από την ευρωπαϊκή και ζήτησε η σύγκλιση τους, να αποτελέσει στόχο του νέου ΔΣ της ΚΕΔΕ. Από την «Προοδευτική Αυτοδιοικητική Συνεργασία», ο δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, προέβλεψε ότι θα οξυνθούν τα προβλήματα εξαιτίας της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής ενώ ο επικεφαλής της «Νέας Αυτοδιοίκησης», δήμαρχος Νικαίας, Γιώργος Ιωακειμίδης, υπογράμμισε ότι «η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι ούτε φιλοκυβερνητική, ούτε αντικυβερνητική αλλά μόνο αυτοδιοίκητη».