Αναρτήθηκε στη Διαύγεια το νέο διοικητικό συμβούλιο των «Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για το διορισμό του νέου επταμελούς διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («Ε.Α.Σ.Α.Β.Ε.Ε.»), με πενταετή θητεία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η σύνθεση του νέου δ.σ. διαμορφώνεται ως εξής:

α. Αθανάσιος Τσιόλκας του Γεωργίου, χημικός, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

β. Νικόλαος Κωστόπουλος του Δημητρίου σύμβουλος επιχ/κής ανάπτυξης, διευθύνων σύμβουλος.

γ. Αγησίλαος Βερούτης του Δημητρίου, μηχανολόγος μηχανικός, μέλος.

δ. Αικατερίνη Χρυσοπούλου του Ιωάννη πολιτική επιστήμων, μέλος.

ε. Πάρις Ευαγγελίου του Αθανασίου πολιτικός μηχανικός, μέλος

στ. Δημήτριος Κανελλόπουλος του Γεωργίου δικηγόρος Αθηνών, μέλος και

η. Παναγιώτης Δούκας του Ιωάννη τεχνικός υπάλληλος εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος.