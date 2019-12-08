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Πονοκέφαλο έχει δημιουργήηει στον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Κανάκης με τα τερτίπια του και τις παράλογες απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του tinasmess.gr, το γεγονός ότι η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδία τους, ήταν μόνο η αφορμή ή έστω η δικαιολογία ώστε οι εκπομπές του να μην έχουν βγει τελικά στον αέρα ακόμα και να είναι και άγνωστο αν και πότε θα βγουν.

Ο πραγματικός λόγος έγγυται στο γεγονός ότι ο παρουσιαστής και παραγωγός δεν εγκρίνει το πρόγραμμα του καναλιού του Ν. Φαλήρου και ζητάει διαβεβαιώσεις αναφορικά με το lead in που θα παραλαμβάνει από την εκπομπή που θα προηγείται. Με λίγα λίγια, ζητάει πριν από τους “Αρβύλα” αλλά και το “Βινύλιο” ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που συνάμα να εγκρίνει και ο ίδιος ώστε να κάνει υψηλά ποσοστά όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΚΑΪ ναι μεν δεν χαίρεται από την εξέλιξη αυτή, αλλά από την άλλη όσο δεν βάζει το χέρι στην τσέπη για τον Κανάκη και την παρέα του δεν έχει και ιδιαίτερο λόγο να ανησυχεί.