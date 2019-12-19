Μανιτάρι-γίγας στα βουνά της Ξάνθης (Photos)

Ένα τεράστιο μανιτάρι έκοψαν από τα βουνά της Ξάνθης.

Το μανιτάρι είναι τόσο μεγάλο, που όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, μπορείς να το κρατήσεις όπως μία ομπρέλλα.

Πρόκειται για ένα μανιτάρι ύψους σχεδόν μισού μέτρου, η διάμετρος του οποίου ξεπερνά τα 30 εκατοστά και προκαλεί θαυμασμό.

Η φωτογραφία, την οποία αναδημοσιευσε το iefimerida, αναρτήθηκε στην ομάδα Μανιταροφιλων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τώρα μένει να σκεφτούν συνταγές για να το απολαύσουν.