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Εφιαλτική εικόνα που δείχνει μια μεγάλη σφήκα – κυνηγό αραχνών να τα βάζει με μια τεράστια θανατηφόρα σπαρασσίδα (είδος αράχνης) έχει (δικαιολογημένα) προκαλέσει τρόμο στο διαδίκτυο, αφότου δημοσιεύτηκε από τον άτυχο άνθρωπο που ήρθε αντιμέτωπος με αυτή την ασυνήθιστη μάχη.

Ο εν λόγω χρήστης, με το ψευδώνυμο «space_monster» ανέβασε την φωτογραφία αυτή στο reddit, εξηγώντας ότι μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι του, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν αντίκρισε αυτή την εικόνα.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε περίπου 40.000 upvotes (το αντίστοιχο like) και 3.500 σχόλια μέσα σε μια ημέρα.

Αυτό το είδος σφήκας, το οποίο φτάνει μέχρι και τα 6,5 εκατοστά σε μήκος, φημίζεται για τις «μάχες» του με αράχνες, κυρίως τις ταραντούλες που είναι το αγαπημένο του θήραμα.

Το ιπτάμενο έντομο τσιμπάει το ατυχές θύμα του και το παραλύει, προτού γεννήσει ένα αυγό πάνω στην αράχνη που αργότερα εκκολάπτει και καταβροχθίζει την ακινητοποιημένη αράχνη.

Η τεράστια σπαρασσίδα, εν τω μεταξύ, έχει μια παρόμοια θανατηφόρα τεχνική για το θήραμά του, χύνοντας του δηλητήριο για να το εξουδετερώσει πριν το φάει.

Παρά τη διαφορά μεγέθους μεταξύ των δύο ειδών, φαίνεται ότι η σφήκα ήταν ο νικητής σε αυτή την περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί οι μεγάλες αυτές σφήκες συναντώνται σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής, της Αμερικής και της Ευρώπης. Το τεράστιο αραχνοειδές εντοπίζεται, επίσης, και μακριά από τις αυστραλιανές ακτές με κάποια είδη να ζουν ακόμη και στο ψυχρότερο κλίμα της βόρειας Ευρώπης.

Πηγή: RT