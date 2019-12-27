search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 12:46
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2019 20:19

Ζάμπια: Γιατί ο πρόεδρος ανακοίνωσε περικοπή του μισθού του

27.12.2019 20:19
Ζάμπια: Γιατί ο πρόεδρος ανακοίνωσε περικοπή του μισθού του - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Ο πρόεδρος της Ζάμπιας Έντγκαρ Λούνγκου ανακοίνωσε ότι μειώνει τον μισθό του ίδιου, των υπουργών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των συμπατριωτών του, μετά την αλματώδη αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού και των καυσίμων.

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους ιδιώτες θα αυξηθεί κατά 115% από την 1η Ιανουαρίου, όπως έγινε γνωστό από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, λόγω των «σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» που αντιμετωπίζει η κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ θα αυξηθούν κατά 10% και 11% αντίστοιχα, με άμεση ισχύ.

Πολλοί αντέδρασαν με οργή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος απάντησε ανακοινώνοντας ότι περικόπτει κατά 15-20% τον μισθό του ίδιου και των υπουργών «ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους πολίτες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και του ηλεκτρικού». Εκτίμησε ότι η περικοπή αυτή είναι «αναγκαία» για να αντισταθμιστούν οι «αναπόφευκτες» αυξήσεις.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χακάιντε Χιτσιλέμα χαρακτήρισε «ασήμαντη» και «σταγόνα στον ωκεανό» τη μείωση του μισθού του προέδρου. Πρόσθεσε ότι η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού είναι το αποτέλεσμα της «αποτυχίας της Zesco», της δημόσιας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία κατηγόρησε για «διαφθορά».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Lusaka Times, που επικαλείται το προεδρικό διάταγμα, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθούν επίσης σε ποσοστό από 10% (για τους χαμηλόμισθους) μέχρι 20% (για τους υψηλόμισθους).

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τουρτούγια Λάρισας – Καίει χαμηλή βλάστηση

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντόπισαν 4 τόνους λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου – Πού γίνονται αιμοδοσίες

KOUNOUPI_UNSPLASH
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Πολύ έντονη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Αναμένεται αύξηση κρουσμάτων

aftokinito_elastika_piesi_2108_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε η ένδειξη πίεσης μετά το ταξίδι – Φταίει το λάστιχο, το φορτίο ή η θερμοκρασία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι 9 εμπορικοί εταίροι του Ιράν που βρίσκονται στο στόχαστρο του Τραμπ – Από την Κίνα και την Τουρκία έως την Ινδία

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους πετάει εκτός η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

tentoglou-powell
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος αποθεώνει τον Τεντόγλου: «Βγαλμένος από άλλη εποχή, μπορεί να κάνει και 8,90μ.» (video)

Abraham-Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ – 5.000 ναύτες στα όρια της εξάντλησης μετά από 272 ημέρες στη θάλασσα

komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.08.2026 12:45
ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τουρτούγια Λάρισας – Καίει χαμηλή βλάστηση

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντόπισαν 4 τόνους λαθραίων ποτών και 700 φιάλες με αέριο γέλιου

aimodosia_2907_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Έκκληση για αίμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου – Πού γίνονται αιμοδοσίες

1 / 3