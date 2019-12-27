Ζάμπια: Γιατί ο πρόεδρος ανακοίνωσε περικοπή του μισθού του

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Ο πρόεδρος της Ζάμπιας Έντγκαρ Λούνγκου ανακοίνωσε ότι μειώνει τον μισθό του ίδιου, των υπουργών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των συμπατριωτών του, μετά την αλματώδη αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού και των καυσίμων.

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους ιδιώτες θα αυξηθεί κατά 115% από την 1η Ιανουαρίου, όπως έγινε γνωστό από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, λόγω των «σοβαρών οικονομικών προβλημάτων» που αντιμετωπίζει η κρατική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ θα αυξηθούν κατά 10% και 11% αντίστοιχα, με άμεση ισχύ.

Πολλοί αντέδρασαν με οργή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος απάντησε ανακοινώνοντας ότι περικόπτει κατά 15-20% τον μισθό του ίδιου και των υπουργών «ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους πολίτες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και του ηλεκτρικού». Εκτίμησε ότι η περικοπή αυτή είναι «αναγκαία» για να αντισταθμιστούν οι «αναπόφευκτες» αυξήσεις.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χακάιντε Χιτσιλέμα χαρακτήρισε «ασήμαντη» και «σταγόνα στον ωκεανό» τη μείωση του μισθού του προέδρου. Πρόσθεσε ότι η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού είναι το αποτέλεσμα της «αποτυχίας της Zesco», της δημόσιας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία κατηγόρησε για «διαφθορά».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Lusaka Times, που επικαλείται το προεδρικό διάταγμα, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθούν επίσης σε ποσοστό από 10% (για τους χαμηλόμισθους) μέχρι 20% (για τους υψηλόμισθους).