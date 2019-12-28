ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:37
28.12.2019 17:59

Τι μπορούν να μας προκαλέσουν δύο μέρες με πολλή ζάχαρη;

Σίγουρα αυτή η περιόδος επιβάλλει πολλά γλυκά, τα οποία μπορεί να εύγεστα, όμως η υπερ κατανάλωσή τους μπορεί να έχει επιπτώσεις στον οργανισμό μας.

Ειδικότερα, η βραχυπρόθεσμη αύξηση στην κατανάλωση ζάχαρης θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο για φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και να προκαλέσει σημαντικές συνέπειες στη γενικότερη υγεία, υποδεικνύει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Συγκεκριμένα, στη μελέτη των ερευνητών του Πανεπιστημίου της Alberta βρέθηκε ότι τα ποντίκια που χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα παρουσίαζαν αυξημένη ευαλωτότητα στην κολίτιδα που τους προκάλεσαν χημικά οι επιστήμονες μετά από μόλις δύο ημέρες διατροφής υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη σε σύγκριση με εκείνα που ακολουθούσαν μια ισορροπημένη διατροφή.

Η Karen Madsen, που ειδικεύεται στη διατροφή και τις επιπτώσεις της στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, αναφέρει πως τα αποτελέσματα αντηχούν αυτό που οι ασθενείς με κολίτιδα υποστηρίζουν εδώ και καιρό: μικρές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. «Αυτό που θέλαμε εμείς να εντοπίσουμε είναι πόσος χρόνος χρειάζεται έτσι ώστε μια αλλαγή στη διατροφή να μεταφραστεί σε κάποια επίπτωση στην υγεία. Στην περίπτωση της ζάχαρης και της κολίτιδας συγκεκριμένα, αρκούσαν μόνο δύο ημέρες», επισημαίνει η ειδικός που ηγήθηκε και της μελέτης.

Η ζάχαρη τροφοδοτεί τα επιβλαβή βακτήρια

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια τόσο σημαντική αλλαγή μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα; Φαίνεται πως η απάντηση βρίσκεται στο εντερικό μικροβίωμα και τις επιπτώσεις του φαγητού σε αυτό. Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες λειτουργούν θετικά για τα επωφελή βακτήρια του εντέρου και παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική ανοσολογική απόκριση. Αντίθετα, η διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και η μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών θρέφει τα επιβλαβή μικρόβια του εντέρου, όπως το E. coli, τα οποία συνδέονται με τη φλεγμονή και την ελαττωματική ανοσοαπόκριση.

Η επιστήμονας και οι συνεργάτες της έδειξαν, επίσης, ότι μόλις δύο ημέρες με διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη και απουσία λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου προκάλεσε αύξηση στη διαπερατότητα του εντέρου. Με τη διαπίστωση αυτή, μάλιστα, ανοίγουν ενδιαφέροντες δρόμοι έρευνας σχετικά με το πώς η διατροφή μπορεί να επηρεάζει τα βακτήρια της γαστρεντερικής οδού και την εγκεφαλική υγεία. «Αυξάνονται συνεχώς τα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στα βακτήρια που βρίσκονται στο έντερο και τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως οι νόσοι Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον. Σίγουρα, όμως, το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης», καταλήγει η ειδικός. Η ζάχαρη έχει συνδεθεί πολλές φορές για το πόσο επιβλαβής είναι για την υγεία μας.

Πηγή: olivemagazine.gr

