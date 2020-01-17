Αχαϊα: Ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Ροδοδάφνη, τον Απρίλιο σε λειτουργία

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Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε για χρήση από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ το Τμήμα της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Κορίνθου – Πάτρας από την έξοδο του Σταθμού Κιάτου μέχρι το Αίγιο (Ροδοδάφνη).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ, παραδόθηκε το σύνολο της Επιδομής (Σκυρογραμμή) μήκους 140 χλμ (διπλής γραμμής, των 70 χλμ κάθε μία), που έχει σχεδιαστεί για ταχύτητες συρμών έως 200 χλμ/ώρα, διαθέτει σύγχρονο σύστημα αμφίδρομης Σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση επιπέδου ασφαλείας ETCS 1 και εξυπηρετεί τους νεοκατασκευασμένους τρεις σιδηροδρομικούς σταθμούς Ξυλοκάστρου, Ακράτας και Αιγίου και τις έξι στάσεις Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης.

Η διαδικασία παράδοσης στον ΟΣΕ από την ΕΡΓΟΣΕ των προαναφερομένων Σταθμών και Στάσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών έργων κατά μήκος της Γραμμής είναι σε εξέλιξη, ενώ με την ολοκλήρωση της τηλεδιοικούμενης Σηματοδότησης και την εκτέλεση δοκιμών με Συρμούς που διαθέτουν σύστημα ασφαλείας ETCS, θα παραδοθεί στο ΟΣΕ το πλήρες Έργο για να τεθεί σε κυκλοφορία τον Απρίλιο, δηλαδή σε τρεις μήνες από τώρα.