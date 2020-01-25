Αποτροπιαστικό θέαμα στην Αλυκή Λάρνακας – Εντοπίστηκαν νεκρά φλαμίνγκο

Σοκαριστικές εικόνες από νεκρά και μισοπεθαμένα φλαμίνγκο στην Αλυκή Λάρνακας κάνουν από το πρωί του Σαββάτου, το γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος των φλαμίνγκο προήλθε από σκάγια μολύβδου, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από το παλαιό σκοπευτήριο που βρισκόταν εντός της Αλυκής και λειτουργούσε μέχρι το 2007.

Ο υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, έδωσε εντολές για άμεση διερεύνηση του περιστατικού.

Το philenews.com επικοινώνησε με αρμόδιο λειτουργό του Δήμου Λάρνακας ο οποίος ανέφερε πως η κατάσταση των εκατοντάδων φλαμίνγκο που τελούν το χειμώνα τους στις αλυκές της πόλης δεν είναι ανησυχητική.

Ωστόσο σημείωσε ότι τον τελευταίο μήνα εντοπίστηκαν τρία διαφορετικά περιστατικά νεκρών φλαμίνγκο.

Σημειώνεται πως τα νεκρά φλαμίνγκο παραλήφθηκαν και στάλθηκαν στην Υπηρεσία Θήρας για επιστημονικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους.