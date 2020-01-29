Βαρύ πένθος για τον Νίκο Κουρκούλη

Τις πιο δύσκολες ώρες της ζωής του βιώνει ο Νίκος Κουρκούλης, καθώς η αγαπημένη του μητέρα έφυγε από τη ζωή,

Η μητέρα του τραγουδιστή τον τελευταίο καιρό βρισκόταν στο νοσκομείο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο τελικά της στοίχισε τη ζωή.

Ο τραγουδιστής είναι συντετριμμένος ενώ η σύζυγός του, Κέλλυ Κελεκίδου δεν έχει φύγει στιγμή από το πλευρό του.

Η κηδεία της μητέρας του τραγουδιστή θα γίνει σήμερα, Τετάρτη στις 4 στην Καβάλα.