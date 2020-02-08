ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:37
08.02.2020 16:18

ΕΦΣΥΝ κατά Μπογδάνου: Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός για τη «συντονισμένη και χυδαία επίθεση» σε βάρος μας

08.02.2020 16:18
Την «επίθεση» εναντίον της καταγγέλλει μέσω άρθρου η «Εφημερίδα των Συντακτών» που καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, την ΕΣΗΕΑ και το ΕΣΡ να πάρουν θέση. 

Ολόκληρο το άρθρο:

Από προχθές, οπότε σημειώθηκε η «επιδρομή» της ομάδας «Ρουβίκωνας» στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο δημοσιογράφος Αρης Πορτοσάλτε, η εφημερίδα μας έχει γίνει στόχος μιας χυδαίας επίθεσης που εκπορεύεται κυρίως μέσω εκπομπών του ΣΚΑΪ, αλλά και του πρώην συνεργάτη του και νυν βουλευτή της Ν.Δ. Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Αδυνατούμε να καταλάβουμε, για ποιον λόγο, με βάση ποια στοιχεία και με βάση ποιον συνειρμό, αρκετοί συντελεστές του σταθμού, τόσο στην τηλεόραση όσο κυρίως στο ραδιόφωνο, αλλά και ο αμετροεπής βουλευτής της Ν.Δ. χαρακτηρίζουν την «Εφημερίδα των Συντακτών» «εφημερίδα των συκοφαντών και των τρομοκρατών» και την επικρίνουν ότι «υποθάλπει τα τάγματα εφόδου» ή ότι «καλλιεργεί το υπόβαθρο των επιθέσεων» (Κ. Μπογδάνος).

Επειδή αυτά που καταλογίζουν στην εφημερίδα μας οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ, όπως και ο βουλευτής της Ν.Δ., αποτελούν βαριά ποινικά αδικήματα, καλούμε:

■ Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει επισκεφθεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης την εφημερίδα μας, να μας πει αν καλύπτει τον βουλευτή του κόμματός του, ο οποίος μας θεωρεί «συνεργάτες τρομοκρατών».

■ Τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν αυτεπάγγελτα, όπως οφείλουν και έχουν κάνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και να καλέσουν τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ, τον βουλευτή και όποιον άλλο διατυπώνει αντίστοιχους ισχυρισμούς να καταθέσουν τα στοιχεία που διαθέτουν για τα ποινικά αδικήματα που καταλογίζουν στην εφημερίδα μας.

■ Την ΕΣΗΕΑ να πάρει θέση απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή εκστρατεία εναντίον της «Εφημερίδας των Συντακτών» και να καλέσει τους δημοσιογράφους-μέλη της που διατυπώνουν αυτές τις βαριές κατηγορίες, οι οποίες συνιστούν και παραβιάσεις των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να καταθέσουν τα στοιχεία που διαθέτουν ώστε να κινηθούν σε βάρος μας οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό της.

■ Το ΕΣΡ να ελέγξει αν διατυπώνονται ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Αν τίποτε από αυτά δεν ισχύει, οι εκτοξευόμενες σε βάρος της εφημερίδας μας συκοφαντίες συνιστούν άλλης κατηγορίας βαριά αδικήματα, τα οποία επίσης απαιτούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Η «Εφ.Συν

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:36
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Χειροπέδες σε πρώην σύντροφο γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία  – Είχε καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτες το Ισραήλ, αμερικανικές βιομηχανίες στον Κόλπο στοχοποιούν οι Φρουροί – Πάνω από 1 εκατ. οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο – Live οι εξελίξεις

MEDIA

«Markos by night» και «Εκατομυριούχος-Grand Prize Week» κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής (14,15/3)

