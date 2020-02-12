«Εφιάλτης» οι… κοτομπουκιές για 17 Έλληνες Μαθητές στην Πράγα!

Μαθητές του Βενετοκλείου από τη Ρόδο επισκέφτηκαν την Πράγα στα πλαίσια της πενθήμερης καθιερωμένης σχολικής εκδρομής έχοντας κλείσει για τη διαμονή τους – μέσω ελληνικού ταξιδιωτικού πρακτορείου – δωμάτια σε 4αστερο ξενοδοχείο, το οποίο από τις φωτογραφίες παρέπεμπε σε πολυτελέστατο κατάλυμα υψηλών προδιαγραφών. Δεν φανταζόντουσαν όμως σε καμία περίπτωση την περιπέτεια που θα πέρναγαν, ούτε την απίστευτη ταλαιπωρία που θα βίωναν.

Δυστυχώς, όμως, για τους μαθητές και τους καθηγητές που συμμετείχαν στην εκδρομή οι προσδοκίες τους για μια άνετη διαμονή διαψεύστηκαν από την δεύτερη κιόλας μέρα, όταν μια μαθήτρια και μια καθηγήτρια παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

«Την προηγούμενη μέρα είχαν φάει βραδινό στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου. Συγκεκριμένα τους σέρβιραν κοτομπουκιές που μύριζαν ψαρίλα» λέει στο protothema.gr η Νατάσα Παμπρή, μητέρα μαθήτριας που συμμετείχε στην εκδρομή.

Οι καθηγητές διαμαρτυρήθηκαν στον υπεύθυνο του εστιατορίου, όμως εκείνος προσπαθούσε να τους πείσει ότι στην Πράγα οι γεύσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με την Ελλάδα διότι χρησιμοποιούν διαφορετικό …λάδι.

Αυτή ήταν και η αρχή του κακού καθώς τις αμέσως επόμενες ώρες η τροφική δηλητηρίαση φαίνεται να εξελίχθηκε σε ιογενή γαστρεντερίτιδα με τους μαθητές «να πέφτουν σαν τις μύγες» όπως λέει χαρακτηριστικά ο καθηγητής τους, Μάρτης Μαρτάκης, ο οποίος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μάλιστα στο ταξίδι ήταν μαζί του οι δίδυμες κόρες του, μια εκ των οποίων έχασε τις αισθήσεις της από τον εμετό και την διάρροια.

«Όταν βλέπεις το παιδί σου να σωριάζεται στο έδαφος λιπόθυμο, εκεί σε πιάνει μια τρέλα» λέει ο καθηγητής. Ο ίδιος καταγγέλλει την παντελή αδιαφορία του διευθυντή του ξενοδοχείου που «ένιψε τας χείρας του» καθώς αρνήθηκε να διευκολύνει καθηγητές και μαθητές.

«Δεν άφησαν να έρθει γιατρός στο ξενοδοχείο και έπρεπε άπαντες να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Συνολικά 17 άτομα. Μπορείτε να φανταστείτε την ταλαιπωρία» αναφέρει η δημοσιογράφος Νατάσα Παμπρή.

Όμως και στο νοσοκομείο οι συνθήκες ήταν τριτοκοσμικές. “«Χρειάστηκε να περιμένουμε περισσότερο από δυο ώρες για να εξεταστούν τα παιδιά» προσθέτει ο κ. Μαρτάκης.

Τελικά με την συμβολή των ελληνικών προξενικών Αρχών και τη συνεχή επικοινωνία που είχαν μαζί τους ο Τέρης Χατζηιωάννου, πατέρας νεαρής μαθήτριας και σύζυγος της Νατάσας Παμπρή, όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές επέστρεψαν εσπευσμένα στη Ρόδο το μεσημέρι της Δευτέρας και πλέον είναι καλά στην υγεία τους.