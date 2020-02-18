Σεισμός στην Κόνιτσα

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις τρεις και πέντε το μεσημέρι στην περιοχή μεταξύ Κόνιτσας και Ηγουμενίτσας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και επίκεντρο 13 χιλιόμετρα νότια της Κόνιτσας.