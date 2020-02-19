Διάσημη youtuber ανέβαζε φωτογραφίες από το Μπαλί αλλά τελικά ήταν στα ΙΚΕΑ (Photos/Video)

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Ζούμε σε μία εποχή που πρέπει πάντα να τσεκάρουμε και να φιλτράρουμε ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε, ειδικά αν αυτό είναι online.
Αυτό ακριβώς φρόντισε να μας υπενθυμίσει η Natalia Taylor, μια διάσημη Youtuber, με σχεδόν 2 εκατομμύρια subscribers στο Youtube και πάνω από 300.000 followers στο Instagram.
Η Natalia Taylor αποφάσισε να τεστάρει όσους την ακoλουθούν, προσποιούμενη οτι βρίσκεται σε διακοπές στο Μπαλί.
Μόνο που στην πραγματικότητα δεν ήταν στην Ινδονησία, αλλά σε ένα κατάστημα ΙΚΕΑ λίγα μέτρα από το σπίτι της.
Σύμφωνα με την dailymail, εκμεταλλευόμενη λοιπόν τα μικρή διαμορφωμένα δωμάτια, πήρε μία φίλη της φωτογράφο και άρχισε να τραβάει εικόνες λες και ήταν στο AirBnB που είχε νοικιάσει στο διάσημο νησί.
Μάλιστα, φρόντισε να αφήνει κάποιες μικρές λεπτομέρειες που να μαρτυρούν την πραγματική της τοποθεσία για να τσεκάρει αν κάποιος θα είναι τόσο παρατηρητικός.
Αφού λοιπόν γλίτωσε και δεν πέταξαν έξω με αυτά που έκανε εκεί, πήγε σπίτι της και άρχισε να ανεβάζει μία μία τις φωτογραφίες, περιμένοντας να δει αν θα ψαρώσει κάποιος.
Το αποτέλεσμα, μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω video…
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