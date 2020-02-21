Θεσσαλονίκη: Δύο φλαμίνγκο θα ταξιδέψουν ξανά προς την… ελευθερία (Photos)

Πρόσκληση για το ταξίδι ενός φλαμίνγκο ξανά προς την… ελευθερία, απευθύνει η «Δράση για την Άγρια Ζωή», που περιέθαλψε το τραυματισμένο ζώο.

Το φλαμίνγκο είχε μπλεχτεί, πριν από ένα μήνα, σε σχοινιά ερασιτεχνών ψαράδων, στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού και μέλη του σωματείου είχαν στήσει ολόκληρη επιχείριση διάσωσης για να καταφέρουν να το απεγκλωβίσουν.

Το πουλί ανάρρωσε από τα τραύματά του και θα απελευθερωθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, ενώ όσοι θα ήθελαν να παραβρεθούν στην επιστροφή του στον υγρότοπό του, μπορούν, είτε να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Δράσης για την άγρια ζωή, στις 11:30, είτε στο Πάρκο της οδού Κερκύρας στο Καλοχώρι, στις 12:30.

Οι εθελοντές της Δράσης θα επανεντάξουν αύριο, στα έλη Νέας Φωκια Χαλκιδικής, ακόμη ένα φοινικόπτερο που είχε βρεθεί με τραύματα στο σώμα από άλλα ζώα, στο έλος Γεράνι των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του σωματείου με μέριμνα του Δασαρχείου Κασσάνδρας.

Η Δράση για την Άγρια Ζωή είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο στηρίζεται στην προσφορά εθελοντικής εργασίας και ως σκοπό έχει την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.