Η Κέιτι Πέρι και οι πυροσβέστες: Λίγες στιγμές αφού κατέρρευσε στο American Idol (Video)

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Κατάρρευσε και έσπευσαν να την βοηθήσουν τραυματιοφορείς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ακροάσεων του American Idol στο Όρεγκον, όταν διέρρευσε αέριο στην αίθουσα.

Η Katy Perry δημοσίευσε κάποιες από τις εικόνες του περιστατικού στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Εγώ ενώ προειδοποιώ την ομαδική συζήτηση για το δράμα σε πραγματικό χρόνο», έγραψε η τραγουδίστρια, καθώς ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο και αρκετές φωτογραφίες.

Στις φωτογραφίες, η Perry φαίνεται ξαπλωμένη στο έδαφος ενώ περιβάλλεται από πυροσβέστες.

Έχει τοποθετηθεί ένα παλμικό οξύμετρο στο δάχτυλό της για να μετρήσει το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα της.