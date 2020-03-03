Οι τροφές που περιέχουν «κρυφή» ζάχαρη

Μπορεί να αποφεύγετε τη ζάχαρη ή τα γλυκά για λόγους υγείας, χρειάζεται, όμως, προσοχή και στην «κρυφή» ζάχαρη που περιλαμβάνεται σε αρκετές τροφές.

Αυτές, σύμφωνα με το iatropedia.gr, είναι οι εξής:

Σάλτσες

Μπορεί να είναι αλμυρές και όχι γλυκές, αλλά πολλές σάλτσες περιέχουν 6-12 γραμμάρια ζάχαρης ανά μισό φλιτζάνι! Αυτή είναι η ίδια ποσότητα που θα παίρνατε από ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας.

Μπάρες δημητριακών

Ελέγξτε καλά την συσκευασία τους για συστατικά όπως το σιρόπι καλαμποκιού, η μαύρη ζάχαρη, το μέλι, το σιρόπι καφέ ζάχαρης, η δεξτρόζη και η φρουκτόζη. Μερικές μπάρες, μάλιστα, έχουν επικάλυψη γιαουρτιού, ή σοκολάτας, ή κομματάκια σοκολάτας. Όλα αυτά εκτοξέυουν την περιεκτικότητα ζάχαρης στις μπάρες δημητριακών στα 8-12 γραμμάρια ανά μερίδα.

Ντρέσινγκ σαλάτας

Τα πιο γλυκά ντρέσινγκ μπορεί να έχουν 5-7 γραμμάρια ζάχαρης σε μόλις δύο κουταλιές σάλτσας.

Δημητριακά για πρωινό

Ακόμα και τα πιο “υγιεινά” (με βρώμη, καλαμπόκι και πίτουρο) περιέχουν 10-20 γραμμάρια ζάχαρη ανά κούπα. Μην κοιτάτε τι αναγράφουν με μεγάλα γράμματα τα κουτιά δημητριακών. Πάντα να ελέγχετε τις πληροφορίες με τα συστατικά τους.

Κομπόστες φρούτων

Περιέχουν περίπου 40 γραμμάρια ζάχαρης ανά μία κούπα σερβιρίσματος. Ακόμα και αν στραγγίσετε τα φρούτα από το σιρόπι, μένουν τουλάχιστον 15 γραμμάρια ζάχαρης ανά κούπα.