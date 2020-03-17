Οι Ιταλοί έβαλαν λέιζερ και φωτορυθμικά στα μπαλκόνια τους και τραγουδάνε για τον κορωνοϊό (Video)

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Στην Ιταλία παρά τη γενική καραντίνα, παρά το γεγονός ότι όλοι μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν το βάζουν κάτω. Κάθε βράδυ βγαίνουν στα μπαλκόνια τους, τραγουδάνε, από τις 9 Μαρτίου που υποχρεωτικά κλείστηκαν σπίτια τους. Κάθε βράδυ.

Μάλιστα χθες επιστράτευσαν τη φαντασία τους και τοποθέτησαν σε κάποια μπαλκόνια, λέιζερ και φωτορυθμικά και μια γειτονιά της Ρώμης μετατράπηκε σε ντισκοτέκ. Τα μπαλκόνια φωτίστηκαν στο ρυθμό του τραγουδιού ενώ δεκάδες πολύχρωμα φωτάκια έλαμπαν σε κάθε διαμέρισμα.

«Προσπαθούμε με κάθε τρόπο» λέει ένας κάτοικος της γειτονιάς της Ρώμης, «να παραμείνουμε άνθρωποι και να μην απομονωθούμε. Βάλαμε φωτορυθμικά και λέιζερ και μαζί με τα τραγούδια μας έφτιαξε η διάθεση»

Η Ιταλία έχει επηρεαστεί χειρότερα από κάθε χώρα της Ευρώπης με 27.980 επιοβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και 2158 θανάτους.

