Με τεκίλα περνάει την καραντίνα ο Ντουέιν Τζόνσον «The Rock» (Photo | Video)

Παραμένει σταθερός στο αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής και διατροφής του ο Ντουέιν Τζόνσον «The Rock», κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Ωστόσο, κάθε Κυριακή βράδυ απολαμβάνει τα απαγορευμένα για τη διατροφή του γεύματα .

Μάλιστα, τη Δευτέρα, ανήρτησε το νόστιμο γεύμα του, το οποίο συνόδευσε με Teremana Tequila ως συνήθως.

Ο 47χρονος έγραψε: «Μεγάλη εβδομάδα. 1 μμ. Ωρα ησυχίας. Τeremana με τοστ μπριός με φυστικοβούτυρο, μαρμελάδα και σιρόπι σφενδάμου. Μείνετε υγιείς και θετικοί, φίλοι μου. #quarantinedcheatmeals».