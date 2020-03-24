Με τεκίλα περνάει την καραντίνα ο Ντουέιν Τζόνσον «The Rock» (Photo | Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Παραμένει σταθερός στο αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής και διατροφής του ο Ντουέιν Τζόνσον «The Rock», κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
Ωστόσο, κάθε Κυριακή βράδυ απολαμβάνει τα απαγορευμένα για τη διατροφή του γεύματα .
Μάλιστα, τη Δευτέρα, ανήρτησε το νόστιμο γεύμα του, το οποίο συνόδευσε με Teremana Tequila ως συνήθως.
Ο 47χρονος έγραψε: «Μεγάλη εβδομάδα. 1 μμ. Ωρα ησυχίας. Τeremana με τοστ μπριός με φυστικοβούτυρο, μαρμελάδα και σιρόπι σφενδάμου. Μείνετε υγιείς και θετικοί, φίλοι μου. #quarantinedcheatmeals».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.