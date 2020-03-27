search
27.03.2020 15:27

Ralph Lauren: Δίνω 10 εκατομμύρια δολάρια στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Με το βλέμμα πάντα στον άνθρωπο ο οίκος Ralph Lauren, δεν μένει αμέτοχος αυτές τις δύσκολες για την ανθρωπότητα στιγμές και συμβάλλει στη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού προσφέροντας 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Ralph Lauren Corporate Foundation», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι θα δωρίσει 10 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στη μάχη κατά του κορωνοιού. Τα χρήματα θα διοχετευθούν σε υπαλλήλους και εταιρίες που ασχολούνται με την πανδημία.

«Στον πυρήνα της εταιρίας μας, υπήρχε πάντα το πνεύμα της ενότητας που εμπνέει και τη δημιουργικότητά μας, την αυτοπεποίθησή μας και περισσότερο την υποστήριξη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες, αυτό το πνεύμα ποτέ δεν πτοήθηκε. Πιστεύουμε πως ανεξάρτητα από το ποιος είσαι και από πού προέρχεσαι συνδεόμαστε όλοι μεταξύ μας. Για αυτόν τον λόγο αναλαμβάνουμε δράση για να βοηθήσουμε τις ομάδες μας και τις κοινότητες κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης», δήλωσε ο Ralph Lauren.

Παράλληλα, το Ralph Lauren Corporation θα παράγει 250.000 μάσκες και 25.000 ιατρικές ρόμπες στο εργοστάσιο του οίκου στις ΗΠΑ. «Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια πρωτόγνωρη, πολύπλευρη κρίση που απαιτεί διαφορετικό χειρισμό και αντιδράσεις σε διαφορετικές καταστάσεις. Γι ‘αυτό χρηματοδοτούμε πολλαπλές δραστηριότητες για να υποστηρίξουμε τις ομάδες μας, τους εταίρους μας και τις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Patrice Louvet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. «Καθώς προχωράμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, εστιάζουμε στο να συνεχίσουμε να είμαστε ο φάρος της αισιοδοξίας και της ενότητας ΄πως πάντα υπήρξαν ο Ralph Lauren και τα brand του.

Πηγή: bovary.gr

