Πετρόπουλος ΕΦΣΥΝ: Μην ακούτε τις ανοησίες ότι αναστέλλουμε την έκδοσή μας

«Μην ακούτε τις ανοησίες ότι αναστέλλουμε την έκδοσή μας. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει η ΕΦΣΥΝ για πολλές δεκαετίες ακόμα». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια ο αρχισυντάκτης πολιτικού της Εφημερίδας των Συντακτών Γιώργος Πετρόπουλος αναφερόμενος στην αναστολή συμβάσεων μέρους των εργαζομένων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

Η έντυπη ενημέρωση είναι αυτή που πλήγηκε από την πρώτη στιγμή με τα μέτρα της κυβέρνησης κατά του κορονοϊού.

Η ΕΦΣΥΝ το είχε επισημάνει αυτό με κύριο άρθρο της στις 16 Μαρτίου. Πολύ πριν απ’ όλους τους άλλους στο χώρο του Τύπου (ΕΔΩ)

Η κυβέρνηση ήρθε στις 20 Μαρτίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ενέταξε τις εφημερίδες στις πληγείσες επιχειρήσεις από τα μέτρα και την κρίση. Κι ακριβώς γι’ αυτό μας ενέταξε στο πρόγραμμα ενίσχυσης αυτών των επιχειρήσεων.

Κάνουμε χρήση αυτής της ΠΝΠ (Άρθρο 11 πρ. 2) που απαιτεί αναστολή συμβάσεων μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων.

Θέλαμε για τον Τύπο να μην ισχύσει η αναστολή συμβάσεων. Δεν έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση.

Προχωράμε σε αναστολή συμβάσεων με την δέσμευση εκ του νόμου να μην κάνουμε απολύσεις και με την δική μας δέσμευση που δεν την προβλέπει ο νόμος να μην τροποποιηθούν οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στην εφημερίδα.

Ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση που δεν προβλέπει στην ΠΝΠ ότι δεν θα υπάρξει τροποποίηση συμβάσεων των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις μετά την κρίση του κορονοϊού ή κατά τη διάρκειά της και αρκείται μόνο στην απαγόρευση απολύσεων.

Η απόφασή μας ήταν μονόδρομος.

Για να συνεχίσει να υπάρχει η ΕΦΣΥΝ

Για να είμαστε την επόμενη ημέρα της κρίσης όρθιοι και ισχυροί στην υπηρεσία της ενημέρωσης- και για τους αναγνώστες μας το δικό τους μετερίζι, το αποκούμπι, η φωνή των εργαζομένων, των αριστερών, των δημοκρατών πολιτών.

ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΔΩ- ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πηγή: zoornalistas.com