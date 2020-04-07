Φιλοθέη: Νεκρή ηλικιωμένη σε πυρκαγιά

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε σήμερα τη ζωή της ύστερα από πυρκαγιά σε μονοκατοικία επί της οδού Λεωφόρου Σταύρου Γεωργίου στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες την άτυχη γυναίκα εντόπισαν οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πως το σπίτι της άτυχης γυναίκας τυλίχθηκε στις φλόγες ωστόσο προανάκριση διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.