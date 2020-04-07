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07.04.2020 12:49

Ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα ψάλει ύμνους στο άδειο Ντουόμο την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα

07.04.2020 12:49
Ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα ψάλει ύμνους στο άδειο Ντουόμο την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα - Media

 

Ιεροί αναστάσιμοι ψαλμοί μέσα σε έναν άδειο καθεδρικό: αυτό θα είναι το πρόγραμμα της Κυριακής του Καθολικού Πάσχα στο Μιλάνο, με τον διεθνούς αναγνώρισης τενόρο Αντρέα Μποτσέλι να ψάλλει μέσα στον άδειο καθεδρικό του Ντουόμο της μεγαλούπολης στη Λομβαρδία, την περιοχή που έχει χτυπήσει πιο σοβαρά η πανδημία του κορονοϊού.

«Προ ημερών επικοινώνησα με τον Αντρέα Μποτσέλι κι απάντησε: παρών. Αυτό σημαίνει πως θα έλθει στο Μιλάνο το Πάσχα. Στις 19.00 (τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδας) στο άδειο Ντουόμο, θα μας παρουσιάσει κάποιες απο τις σεπτότερες σελίδες της θρησκευτικής μουσικής», ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος του Μιλάνο Μπέπε Σάλα, μέσα από το καθημερινό του μήνυμα εμψύχωσης στο Fecebook. Η Λομβαρδία είναι η περισσότερο πληγείσα περιοχή από την πανδημία, με 51.000 κρούσματα και 9.202 νεκρούς, ενώ μόνο το Μιλάνο αριθμεί 11.538 κρούσματα και 4.654 νεκρούς.

«Το Ντουόμο θα είναι άδειο, όμως μέσω streaming θα φέρουμε τη φωνή του σε όλον τον κόσμο», εξήγησε ο ίδιος, ενώ το σημερινό φύλλο της εφημερίδας Corriere della Sera φιλοξενεί ανακοίνωση του Μποτσέλι που διευκρινίζει πως η μετάδοση θα γίνει μέσω του YouTube.

«Δεν θα είναι μία συναυλία. Θα είναι περισσότερο μία ευκαιρία να προσευχηθούμε όλοι μαζί: μία προσευχή λοιπόν για το Μιλάνο και για τον κόσμο, απέναντι σε ένα γεγονός εντελώς οδυνηρό, τραγικό», «για να διαδώσουμε το μήνυμα του Πάσχα, ένα μήνυμα αγάπης και λύτρωσης», εξηγεί ο ίδιος.

«Η εκκλησία θα είναι άδεια, όμως εμείς θα είμαστε, ελπίζω, ένα αχανές πλήθος διαδικτυακά συνδεδεμένο, χάρη στο Ιντερνέτ, ενωμένο από μία σεπτή κλωστή, την πίστη, που είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε εμφανή απόσταση», διαμηνύει ο Μποτσέλι.

 

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