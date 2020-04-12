Κόμμα για τα ζώα: Συνταγή για βίγκαν μαγειρίτσα – «μανιταρίτσα» από τον Ν. Γαϊτάνο

Ευκαιρία απεξάρτησης από την κατανάλωση κρέατος και την σφαγή χιλιάδων ζώων θεωρεί την φετινή συγκυρία που αντικειμενικά οδηγεί στην κατάργηση του σουβλίσματος, για αυτό το Πάσχα, το «κόμμα για τα ζώα».

Μάλιστα δίνει οδηγία για το μαγείρεμα βίγκαν μαγειρίτσας – «μανιταρίτσας», χωρίς κρέας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Πριν δυο χρόνια, ο Μίκης Θεοδωράκης είχε χαρακτηρίσει το σούβλισμα των αρνιών «βάρβαρο έθιμο», που οδηγεί σε «αθρόα σφαγή αθώων ζώων».

Φέτος ήρθαν έτσι τα πράγματα και η σούβλα «καταργήθηκε», έστω για λίγο, λόγω της πανδημίας. Θα γιορτάσουμε αναγκαστικά «διαφορετικά» το Πάσχα.

Είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε μια πραγματική αλλαγή. Να γιορτάσουμε ένα Πάσχα διαφορετικό, πιο χαρούμενο και ζωντανό!

Φέτος να γιορτάσουμε αναίμακτο Πάσχα!

Η κτηνοτροφία δεν έχει μέλλον. Σκοτώνει με ωμότητα και βασανιστήρια 70 δισεκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο, καταστρέφει τα τροπικά δάση και τη βιοποικιλότητα, μολύνει και σπαταλά το νερό και τη γη, συμβάλλει καθοριστικά στην κλιματική κρίση, πλήττει τη δημόσια υγεία.

Αυτό είναι το μήνυμα των καιρών μας: η απελευθέρωση των ζώων είναι όρος για να συνεχίσουμε να ζούμε με Ειρήνη, Ελευθερία και Ευημερία, για τη σωτηρία του Πλανήτη, για να έχουν μέλλον οι επόμενες γενιές.

Ας αρχίσουμε τη φυτοφαγική μετάβαση εδώ και τώρα, στο φετινό πασχαλινό τραπέζι της οικογένειάς μας. Φέτος το Πάσχα, ας κάνουμε μια θυσία: ας μην σκοτώσουμε κανένα!

Υπάρχουν τόσο πολλές εναλλακτικές φυτοφαγικές επιλογές, που η κατανάλωση των ζώων είναι πια εντελώς απαράδεκτη. Δεν έχουμε δικαιολογία για να προκαλούμε τόσο πόνο και τόσο θάνατο σε δισεκατομμύρια νοήμονα και συναισθανόμενα πλάσματα! Η φυτοφαγία είναι σωτήρια για τα ζώα και τον Πλανήτη και πιο νόστιμη και πιο υγιεινή!

Αυτό το επιχείρημα μπορεί να το… γευτεί η καθεμιά και ο καθένας χάρη στις δημιουργίες του Σεφ Νίκου Γαϊτάνου. Τον ευχαριστούμε που επέτρεψε σε μας, στο Κόμμα για τα Ζώα, να σας… κάνουμε το τραπέζι, με τρεις συνταγές του που θα κάνουν το φετινό Πάσχα αναίμακτο και πεντανόστιμο!

Καλή Ανάσταση λοιπόν. Για εμάς και τις οικογένειές μας, αλλά και για τα ζώα, τη φύση και τις επόμενες γενιές!

1. Μαγειρίτσα- Μανιταρίτσα

Υλικά

-150 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν κομμένα σε λεπτές φέτες.

-150 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο κομμένα σε λεπτές φέτες.

-100 γρ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο.

-1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο ή λιωμένο.

-1/2 κιλό χόρτα της επιλογής σας ψιλοκομμένα.

-40 γρ. άνιθο ψιλοκομμένο.

-70 γρ. ταχίνι.

-70 γρ. γιαούρτι φυτικό.

-35 γρ. χυμό λεμονιού.

-50 γρ. ελαιόλαδο.

1 σφηνάκι λευκό ξηρό κρασί.

– αλάτι/πιπέρι κατά βούληση.

Προετοιμασία

Σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα σκόρδο κρεμμύδι και τα μανιτάρια.

Μόλις μαλακώσουν, σβήνουμε με το κρασί.

Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, βάζουμε τα χόρτα, τα περνάμε λίγο από το λάδι και προσθέτουμε μισό ποτήρι νερό.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, βάζουμε το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά.

2. Σε ένα μπολ βάζουμε ταχίνι, γιαούρτι, λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε λίγο από το ζουμί του φαγητού, ανακατεύουμε και ρίχνουμε όλο το μείγμα στη κατσαρόλα.

3. Μαγειρεύουμε για ακόμα 10 λεπτά με ξεσκέπαστη κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και σερβίρουμε.

2. Καπνιστά φιλέτα σόγιας

Υλικά

-40 γρ. ελαιόλαδο.

-20 γρ. ξύδι.

-40 γρ, σόγια σος.

-1 κ.σ. κύμινο.

-1 κ.σ. πάπρικα καπνιστή.

-1 κ.σ. ρίγανη.

-1 κ.σ. θυμάρι.

-1 κ.γ. ξερό σκόρδο.

-1 κ.γ. ξερό κρεμμύδι.

-300 γρ. μουλιασμένα φιλέτα σόγιας.

Προετοιμασία

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας.

Ανακατεύουμε τα φιλέτα με την μαρινάδα.

Βάζουμε τα φιλέτα με την μαρινάδα σε ένα ταψί, προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC, για 15 με 20 λεπτά.

Στη συνέχεια τα φιλέτα τα ψήνουμε στη σχάρα ή στο γκριλ μέχρι να κάνουν κρούστα.

3. Πασχαλινά κουλουράκια

Υλικά

-220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις.

-75 γρ. ηλιέλαιο.

-35 γρ. vegan βούτυρο.

-70 γρ. ζαχαρη άχνη

-100 γρ. τριμμένα αμύγδαλα

-2 βανίλιες

-1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα

-1 κ.σ. μπέικιν παουντερ

-4 κ.σ. νερό

-1 πρέζα αλάτι

Προετοιμασία

Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά και τα ζυμώνουμε ελαφρά, ώστε να είναι τρίφτη η ζύμη.

Βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα.

Πλάθουμε το μείγμα σε κουλουράκια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 18οC, για 30 με 35 λεπτά.

Καλή όρεξη!»