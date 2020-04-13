Υπογονιμότητα: Οι «κακές» συνήθειες που σκοτώνουν το σπέρμα

2. Στενά εσώρουχα: Τα στενά εσώρουχα αυξάνουν την θερμότητα στους όρχεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων. Προτιμήστε τα μποξεράκια αντί για τα στενά σλιπ.

4. Λάπτοπ: Πολλοί άνδρες έχουν τη συνήθεια να τοποθετούν το lap top πάνω στα πόδια τους. Η θερμοκρασία που αναπτύσσει όμως μπορεί να ξεπεράσει τους 70 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να προκαλείται ταχεία υπερθέρμανση στο όσχεο που επηρεάζει το σπέρμα.

5. Παχυσαρκία – καθιστική ζωή: Οι πολλές ώρες μπροστά από την τηλεόραση οδηγούν στην παχυσαρκία και μειώνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έντυπο British Journal of Sports Medicine επιβεβαίωσε ότι οι άντρες που δεν παρακολουθούν τηλεόραση και αθλούνται τακτικά έχουν καλύτερη ποιότητα σπέρματος.

6. Στρες: Το άγχος και το στρες συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες που επηρεάζουν τη συναισθηματική υγεία και προκαλούν προβλήματα υπογονιμότητας στους άνδρες.

7. Έλλειψη σεξ: Το σεξ αποτελεί μία από τις καλύτερες λύσεις σε πολλά σεξουαλικά προβλήματα. Αντιθέτως, η αποχή από το σεξ μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων.

8. Κινητά τηλέφωνα: Η ακτινοβολία που προέρχεται από τα κινητά τηλέφωνα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην καταμέτρηση των σπερματοζωαρίων. Επιστήμονες από πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας εξέτασαν σε 200 άνδρες τη βιωσιμότητα και κινητικότητα του σπέρματός τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι άνδρες οι οποίοι είχαν μαζί τους καθημερινά τα κινητά τηλέφωνά τους σε λειτουργία και σε κατάσταση αναμονής, είχαν κατά 33% μικρότερη ποσότητα σπερματοζωαρίων σε σύγκριση με άνδρες που δεν είχαν τηλέφωνο μαζί τους.

9. Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Είναι επίσης μία από τις κοινές αιτίες της ανδρικής στειρότητας.

3. Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου: Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τα θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου είναι απαγορευτικά για τους άνδρες που θέλουν να τεκνοποιήσουν.