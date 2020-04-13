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13.04.2020 08:15

Καθολικό Πάσχα: Πώς γιόρτασαν πολιτικοί, μοντέλα, καλλιτέχνες εν μέσω πανδημίας (Photos)

13.04.2020 08:15
Καθολικό Πάσχα: Πώς γιόρτασαν πολιτικοί, μοντέλα, καλλιτέχνες εν μέσω πανδημίας (Photos) - Media

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Η χθεσινή ημέρα ήταν το Πάσχα των Καθολικών και παρά τον εγκλεισμό στο σπίτι που είναι επιβεβλημένος σε όλη την υφήλιο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εορτάστηκε δεόντως έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο έναν τεράστιο κούνελο βγήκε στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου προκειμένου να αποστείλει ευχετήριο μήνυμα στον λαό του.

Η Σελίν Ντιόν διακόσμησε τον κήπο του σπιτιού της στον Καναδά και έγραψε τις δικές της ευχές μέσω των social media.

Οι αδερφές  Bella και Gigi Hadid ξεσήκωσαν τους θαυμαστές τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με την επιλογή τους να ντυθούν κουνελάκια, ενώ το σχεδιαστικό δίδυμο των Dsquared2 ευχήθηκε εν μέσω σοκολατένιων αυγών από το σπίτι του στο Μιλάνο.

Η Αλεσάντρα Αμπρόζιο γιόρτασε διπλά, καθώς το Πάσχα συνέπεσε φέτος με τα γενέθλιά της κι έτσι πέρασε όμορφες στιγμές με τον σύντροφό της Nicolo Oddi και τα δυο της παιδιά, μαζεύοντας αρκετές χιλιάδες ευχές, ενώ η Μαρί Σαντάλ έκανε διαγωνισμό με τα πέντε παιδιά και τα ανίψια  της αναζητώντας εκείνον που θα φιλοτεχνήσει το πιο εντυπωσιακό πασχαλινό αυγό.

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